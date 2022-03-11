رومانو: الصفقة الثانية تمت.. مانشستر سيتي يضم موهبة أتليتكو مينيرو

الجمعة، 11 مارس 2022 - 11:46

كتب : FilGoal

سافينيو - أتليتكو مينيرو

أتم مانشستر سيتي صفقته الثانية للموسم الجديد بضم جناح أتليتكو مينير سافينيو.

وأشار فابريزيو رومانو الصحفي الموثوق في أخبار الانتقالات في شبكة "سكاي سبورت" إيطاليا إلى أن الصفقة ستتم مقابل 6 مليون و500 ألف يورو.

هذا بالإضافة لحوافز متعلقة بالأداء ونسبة من إعادة البيع مستقبلا.

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وبذلك سيكون سافينيو هو ثاني صفقات سيتي الصيفية بعد ضم الأرجنتيني ولاعب ريفر بليت جوليان ألفاريز.

ويبلغ سافينيو 17 عاما إذ أنه من مواليد عام 2004 وهو من ناشئي أتليتكو مينيرو.

وخاض سافينيو مع الفريق الأول لأتليتكو مينيرو 23 مباراة صنع خلالهم هدفا وحيدا ولم يسجل أي هدف.

وسجل سافيو ستة أهداف مع منتخب البرازيل تحت 16 عاما.

وذكرت بعض التقارير الصحفية أن سيتي قد يعير اللاعب البرازيلي الشاب لأيندهوفن الهولندي فور توقيع العقود بشكل رسمي مع أتليتكو مينيرو لإكسابه خبرات اللعب في أوروبا قبل المشاركة في الدوري الإنجليزي.

سافينيو مانشستر سيتي
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