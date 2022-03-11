والدته: عمرو زكي مدمر نفسيا.. لماذا يتجاهلونه؟

الجمعة، 11 مارس 2022 - 11:10

كتب : FilGoal

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قالت والدة عمرو زكي نجم مصر والزمالك وإنبي السابق إن الأخير يعاني على المستوى النفسي بسبب ما وصفته بتجاهل زملائه له.

وكان أحمد حسام "ميدو" زميل عمرو زكي السابق قال إن الأخير لا يرد عليه وعلى نجوم آخرين حاولوا التواصل معه، مشيرا إلى أنه يسعى للقاء مهاجم ويجان السابق.

وصرحت والدة عمرو زكي عبر قناة المحور "نادي الزمالك مقصر مع عمرو، يعاني نفسيا، لكنه بدنيا بخير، كل الشائعات التي سمعتها آذتني. عمرو مدمر نفسيا، لا يريد لقاء أحد، لم ينتظر هذا التجاهل، لا يسأل عليه أحد، مظلوم إعلاميا".

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بينما قال شقيقه:"لماذا عمرو لا يظهر؟ ربما لأن نفسه عزيزة، لا يفرض نفسه على أحد، قد يكون هناك تجاهل من زملائه السابقين، عمرو ليس من النوع الذي يتواصل مع أشخاص ليجد وظيفة، إنه نجم من الجيل الذهبي لمصر".

وأتم "أغلب لاعبي جيله يعملون الآن في مناصب جيدة. ميدو هاتفني ليلتقي به".

عمرو زكي اعتزل كرة القدم عام 2016 بقميص المقاولون العرب، وبعد مسيرة حافلة بالألقاب والمحطات المميزة داخل وخارج مصر.

وتزامل زكي مع ميدو في مناسبتين. الأولى مع ويجان أتليتك بالدوري الإنجليزي، والثانية في الزمالك، بجانب قيادتهما لهجوم منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا 2006.

صاحب الـ38 عاما توج مع منتخب مصر بأمم إفريقيا مرتين عامي 2006 و2008، بجانب التتويج بلقب كأس مصر مع الزمالك عام 2008، ومع إنبي عام 2006.

ويملك زكي 63 مباراة دولية مع منتخب مصر. سجل فيها 30 هدفا بقميص الفراعنة.

عمرو زكي
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