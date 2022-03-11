موسيماني: أحيانا أطلب إراحة اللاعبين لكن لم أفعل ذلك ضد بيراميدز.. وأريد أن أكون طماع

شدد بيتسو موسيماني مدرب الأهلي على أن نتائج الفريق في البطولات المختلفة هي حاكمة العلاقة بينه وبين الفريق الذي مدد عقده منذ أيام.

المدرب الجنوب إفريقي وقع للتو على عقد جديد مع الأهلي يبقيه حتى 2024.

وأبدى موسيماني سعادته بالتجديد قائلا عبر قناة أون تايم سبورتس:"وقعت العقد وأصبحت محملا بكثير من الأعباء، إن لم تستمر الانتصارات سيكون العقد مختلفا".

وأضاف "العقد ليس ورقة نلجأ إليها عند الطلاق مثلا، ولكن يتم تفعيله في أرضية الملعب. قضينا وقتا طويلا في المفاوضات لكني سعيد بالتجديد والفريق كذلك".

واستمر "الأهلي ليس فريقا يشارك فقط في كل البطولات القارية حتى نهايتها، لم يعد أمامه سوى تخطي حدود القارة. الأهلي أكبر ناد في إفريقيا، هل هناك فريق عدد جمهوره 70 مليونا؟".

وشدد موسيماني على جاهزية فريقه لمواجهة ماميلودي صنداونز يوم السبت في دوري أبطال إفريقيا بعد 4 أيام فقط من فوزه على بيراميدز بثلاثية دون رد في الدوري المصري الممتاز.

وقال: "سأكون طماع أريد أن أخوض كل مسابقات إفريقيا حتى النهاية".

وأتم قائلا:"أحيانا أطلب إراحة لاعبين، لكني لم أفعل في لقاء بيراميدز. لاعبونا محترفون ويعرفون ما يجب عليهم فعله. ليست لدي مشكلة في خوض المباراة ضد صنداونز بعد أيام قليلة من مواجهة الدوري".

ويأمل المدرب الجنوب إفريقي الحفاظ على لقب دوري الأبطال لموسم ثالث على التوالي.

مدرب صنداونز السابق قاد الأهلي لاعتلاء قمة القارة في آخر موسمين.

ويحل الأهلي ضيفا على صنداونز عصر السبت في لقاء ثأري بعدما خسر في القاهرة بهدف أمام الأخير في 26 فبراير الماضي.