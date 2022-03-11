توخيل عن تجميد تشيلسي: طالما لدينا قمصان وحافلة تقلنا للمباريات سنقاتل

شدد توماس توخيل المدير الفني لتشيلسي أن فريقه لا يعرف الاستسلام حتى مع قرار تجميد ناديه من الحكومة الإنجليزية بسبب ملكيته للروسي رومان أبراموفيتش.

وتحدث توخيل عقب الفوز على نورويتش في مباراة مقدمة من الجولة 30 من الدوري الإنجليزي قائلا: "نحن نثق في بعضنا البعض وهذا لن يتغير طالما لدينا قمصان كافية وحافلة تقلنا للمباريات سنتواجد دائما ونقاتل بقوة".

وواصل "هذه أنباء كبيرة وضخمة ولها تأثير ضخم بالطبع، في أيام مثل هذه ربما كنت نتحدث الآن عما حدث في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء لكننا نتحدث الآن عن التجميد".

وأكمل "أحب الحديث عن الرياضة لكن بالطبع أتفهم أن لديكم الكثير من الأسئلة".

وتابع "دعونا نرى ما إذا كان سيبقى الوضع على هذا النحو أم لا، نحن نأخذ كل شيء يوما بعد يوم فما حدث لم أكن أتوقعه بالأمس ولا أعرف ماذا سيحدث غدا".

وأتم "يمكن للجميع أن يكونوا على ثقة تامة أننا نركز على ما علينا القيام به للحفاظ على موقفنا والعقلية في ملعب التدريب وداخل الفريق".