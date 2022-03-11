دوري المؤتمر الأوروبي - فوز ليستر ومارسيليا و15 هدفا في مباراتين

الجمعة، 11 مارس 2022 - 00:27

كتب : FilGoal

أركاديوش ميليك - مارسيليا

فاز ليستر سيتي ومارسيليا في ذهاب دور الـ 16 من دوري المؤتمر الأوروبي، وواصل بودوجليمت النرويجي مفاجآته، بينما حسم التعادل بنتيجة 4-4 مواجهة إيندهوفن وكوبنهاجن.

وكان روما قد فاز على فيتيسه آرنهم بنتيجة 1-0. (طالع التفاصيل)

ليستر سيتي × ستاد رين

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وفاز ليستر سيتي الإنجليزي على ستاد رين الفرنسي بثنائية دون رد، تقدم مارك ألبريتون بالهدف الأول بعد مرور نصف ساعة من عمر اللقاء.

وسجل البديل النيجيري كيلتشي إيهانتشيو الهدف الثاني في الدقيقة الثالثة من الوقت بدلا من الضائع من صناعة ألبريتون.

وواصل بودوجليمت النرويجي مشواره الرائع وفاز على ألكمار الهولندي بنتيجة 2-1.

بودوجليمت × ألكمار

وتقدم أملاه بيليجرينو بالهدف الأول للفريق النرويجي في الدقيقة 39.

وسجل المغربي زكريا بوخلال هدف التعادل للفريق الهولندي في الدقيقة 73.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدلا من الضائع، سجل أولا سولباكن هدف أصحاب الأرض من ركلة جزاء.

إيندهوفن × كوبنهاجن

وفي مباراة ملحمية حسم التعادل بنتيجة 4-4 مباراة إيندهوفن الهولندي وكوبنهاجن الدنماركي.

تقدم الضيوف في الشوط الأول بنتيجة 3-1 على ملعب فيليبس ستديوم في هولندا.

وفي الشوط الثاني عاد إيندهوفن في النتيجة لتصبح 3-3، وسجل بيب بيل الهدف الرابع لكوبنهاجن، لكن إرين زافاهي سجل هدف التعادل قبل 5 دقائق على نهاية اللقاء لتنتهي بالتعادل 4-4.

وبفضل ثنائية البولندي أركاديوش ميليك فاز أولمبيك مارسيليا الفرنسي على بازل السويسري في ملعب فيلودروم بنتيجة 2-1.

وعاد فينورد الهولندي من صربيا بفوز كاسح على حساب بارتيزان بنتيجة 5-2.

وفي اليونان فاز باوك على جينت البلجيكي بهدف دون رد.

وأخيرا اكتسح سلافيا براج التشيكي ضيفه لاسك لينز النمساوي بنتيجة 4-1.

ليستر سيتي مارسيليا دوري المؤتمر الأوروبي أيندهوفن كوبنهاجن
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