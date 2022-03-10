دوري المؤتمر الأوروبي - سجل هدفا وطُرد.. أوليفيرا يقود روما للفوز على فيتيسه

الخميس، 10 مارس 2022 - 22:31

كتب : FilGoal

سيرجيو أوليفيرا - روما - فيتيسه آرنهم

قاد البرتغالي سيرجيو أوليفيرا فريقه روما الإيطالي للفوز على مستضيفه فيتسيه آرنهم الهولندي في ذهاب دور الـ 16 من دوري المؤتمر الأوروبي.

وسيلتقي الفريقان مجددا يوم الخميس المقبل في الإياب على ملعب الأولمبيكو في العاصمة الإيطالية روما.

وواصل جوزيه مورينيو المدير الفني لـ الذئاب الاعتماد على ثلاثي في الدفاع، فيما قاد الإنجليزي تامي أبراهام الهجوم.

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وخاض نيكولو زانيولو مباراته رقم 100 مع روما في جميع المسابقات.

وزاد دفاع روما عن مرماه بشكل جيد في الشوط الأول.

وسجل لاعب الوسط البرتغالي أوليفيرا هدف اللقاء الوحيد من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء مهدها له نيكولو زانيولو في الدقيقة الأولى من الوقت بدلا من الضائع للشوط الأول.

وفي الدقيقة 70 تحصل اللاعب على بطاقة صفراء أولى.

وبعد 8 دقائق تحصل على بطاقة صفراء ثانية ليترك أرض الملعب ويستكمل الذئاب الدقائق الـ 12 الأخيرة بعشرة لاعبين.

حافظ ذئاب العاصمة الإيطالية على الفوز ليضعوا قدما في ربع النهائي قبل لقاء الإياب.

روما فيتيسيه دوري المؤتمر الأوروبي
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