قائمة بيراميدز - عودة عاطفية لـ فخر الدين بن يوسف ضد الصفاقسي.. وغياب دونجا

الخميس، 10 مارس 2022 - 23:34

كتب : FilGoal

فخر الدين بن يوسف مع بيراميدز أمام سموحة

شاءت الأقدار أن تكون عودة مهاجم بيراميدز، فخر الدين بن يوسف، لقائمة فريقه، بعد فترة من الغياب، ضد ناديه السابق، الصفاقسي التونسي.

وأعلن بيراميدز عن قائمته لمواجهة الجولة الرابعة من دور المجموعات للكونفدرالية، والتي شهدت عودة فخر الدين بن يوسف للقائمة لأول مرة منذ 22 نوفمبر الماضي حينما شارك ضد إيسترن كومباني، ومن حينها غيبته الإصابة عن قائمة فريقه.

ولعب صاحب الـ 30 عاما للصفاقسي بين 2012 و2015.

أخبار متعلقة
قائمة بيراميدز - عودة فخر الدين بن يوسف وظهور السعيد لمواجهة المصري إيهاب جلال: هذا سبب رحيلي عن الإسماعيلي.. ولم أتسبب في ترك فخر الدين بن يوسف له بيراميدز يضم فخر الدين بن يوسف في صفقة انتقال حر

فيما غاب نبيل عماد "دونجا" عن القائمة وكذلك إبراهيم عادل.

وأتت القائمة كاملة كالتالي..

حراسة المرمى: شريف إكرامي – المهدي سليمان – يوسف نادر

الدفاع: علي جبر – أحمد سامي –أسامة جلال – محمد حمدي – حسين السيد – أحمد فتحي

الوسط: عمر جابر – أحمد توفيق – إسلام عيسى – محمد صادق – وليد الكرتي – رمضان صبحي – عبد الله السعيد – محمود صابر – إريك تراوري – بلاتي توريه

الهجوم: دودو الجباس – فاجري لاكاي – محمود وادي – فخر الدين بن يوسف

ويتصدر بيراميدز مجموعته بـ 9 نقاط ويحتل أهلي طرابلس المركز الثاني بـ6 فيما يتذيل زاناكو المجموعة بلا نقاط خلف الصفاقسي الثالث بـ3 نقاط.

ويقام اللقاء مساء الأحد المقبل على استاد الطيب المهيري في تونس.

الصفاقسي بيراميدز الكونفدرالية
نرشح لكم
بيراميدز يطلب استضافة نهائي الكونفدرالية الكونفدرالية - أهلي طرابلس يواصل مطاردة بيراميدز.. نهضة بركان يفوز وأورلاندو يضرب بسداسية علي جبر: سعيد بالتسجيل.. والفوز سيساعدنا في الكونفدرالية والدوري إيهاب جلال: الفوز على الصفاقسي يمنحنا راحة في المباريات المقبلة رمضان صبحي: كنا أفضل من الصفاقسي.. وهذا ما قاله لنا إيهاب جلال الكونفدرالية - بهدف في الـ+90.. بيراميدز يفوز على الصفاقسي ويحافظ على العلامة الكاملة الكونفدرالية - رصاصة قاتلة.. رأسية تكلف المصري الخسارة أمام أوتوهو انتهت في الكونفدرالية - أوتوهو (1) - (0) المصري.. هدف قاتل
أخر الأخبار
توخيل عن تجميد تشيلسي: طالما لدينا قمصان وحافلة تقلنا للمباريات سنقاتل ساعة | الدوري الإنجليزي
دوري المؤتمر الأوروبي - فوز ليستر ومارسيليا و15 هدفا في مباراتين ساعة | أوروبا
الدوري الأوروبي – رينجرز يضع قدما في ربع النهائي.. وأتالانتا يفوز بصعوبة ساعة | أوروبا
بمشاركة مصطفى محمد.. جالاتاسراي يعود بتعادل سلبي من برشلونة ساعة | المحترفون
كرة يد - يحيى خالد يسجل في الثواني الأخيرة ويفوز على سان جيرمان في دوري الأبطال ساعة | رياضات أخرى
قائمة بيراميدز - عودة عاطفية لـ فخر الدين بن يوسف ضد الصفاقسي.. وغياب دونجا ساعة | الكونفدرالية
تشيلسي غير قابل للتجميد.. أسد لندن يدك نورويتش بثلاثية ساعة | الدوري الإنجليزي
الدرجة الثانية – تعرف على ترتيب هدافي مجموعة بحري بعد الجولة 22 2 ساعة | الدرجة الثانية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تهديد كبير ورقم يحدث لأول مرة.. ماذا قدم محمد صلاح مع ليفربول أمام وست هام 2 سيناريوهات تأهل الأهلي - كل الطرق تبدأ من صنداونز 3 رئيس الزمالك يعلن أسماء 4 لاعبين وافقوا على التجديد 4 مؤتمر موسيماني - عن بكاء حسام حسن ومشاكل الدفاع وما ينقص عبد القادر.. وطلب ثالث للفيديو