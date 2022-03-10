قائمة بيراميدز - عودة عاطفية لـ فخر الدين بن يوسف ضد الصفاقسي.. وغياب دونجا

شاءت الأقدار أن تكون عودة مهاجم بيراميدز، فخر الدين بن يوسف، لقائمة فريقه، بعد فترة من الغياب، ضد ناديه السابق، الصفاقسي التونسي.

وأعلن بيراميدز عن قائمته لمواجهة الجولة الرابعة من دور المجموعات للكونفدرالية، والتي شهدت عودة فخر الدين بن يوسف للقائمة لأول مرة منذ 22 نوفمبر الماضي حينما شارك ضد إيسترن كومباني، ومن حينها غيبته الإصابة عن قائمة فريقه.

ولعب صاحب الـ 30 عاما للصفاقسي بين 2012 و2015.

فيما غاب نبيل عماد "دونجا" عن القائمة وكذلك إبراهيم عادل.

وأتت القائمة كاملة كالتالي..

حراسة المرمى: شريف إكرامي – المهدي سليمان – يوسف نادر

الدفاع: علي جبر – أحمد سامي –أسامة جلال – محمد حمدي – حسين السيد – أحمد فتحي

الوسط: عمر جابر – أحمد توفيق – إسلام عيسى – محمد صادق – وليد الكرتي – رمضان صبحي – عبد الله السعيد – محمود صابر – إريك تراوري – بلاتي توريه

الهجوم: دودو الجباس – فاجري لاكاي – محمود وادي – فخر الدين بن يوسف

ويتصدر بيراميدز مجموعته بـ 9 نقاط ويحتل أهلي طرابلس المركز الثاني بـ6 فيما يتذيل زاناكو المجموعة بلا نقاط خلف الصفاقسي الثالث بـ3 نقاط.

ويقام اللقاء مساء الأحد المقبل على استاد الطيب المهيري في تونس.