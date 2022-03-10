تشيلسي غير قابل للتجميد.. أسد لندن يدك نورويتش بثلاثية

في صباح اليوم الخميس أصدرت الحكومة الإنجليزية قرارا بتجميد أملاك رومان أبراموفيتش بما فيهم ناديه تشيلسي في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، لكن في المساء وفي ملعب كارو روود لم يكن أسد لندن قابل للتجميد.

وفاز تشيلسي على مضيفه نورويتش سيتي بثلاثة أهداف لهدف في الجولة 30 من الدوري الإنجليزي.

افتتح تريفوه شالوباه أهداف المباراة في الدقيقة الثالثة.

وأضاف ماسون ماونت الهدف الثاني للبلوز في الدقيقة 14.

وقلص تيمو بوكي النتيجة بهدف أول لنورويتش من ركلة جزاء في الدقيقة 69.

وبينما كان نورويتش يبحث عن التعادل قتل كاي هافيرتز اللقاء بهدف ثالث في الدقيقة 90.

بتلك النتيجة وصل رصيد تشيلسي لـ56 نقطة يحتل بهم المركز الثالث في جدول الترتيب وله لقاء مؤجل.

ويبتعد تشيلسي عن ليفربول الثاني بفارق سبع نقاط وكلا الفريقين خاضا 27 مباراة.

فيما تجمد رصيد نورويتش سيتي عند 17 نقطة يحتل بهم المركز الـ20 والأخير في جدول الترتيب ويقترب أكثر من الهبوط للدرجة الأولى.

ملخص اللقاء

وبدأت المباراة بشكل قوي من تشيلسي ومن عرضية من ماسون ماونت حولها شالوباه برأسية في الشباك ليعلن عن الهدف الأول لتشيلسي في الدقيقة الثالثة.

استمر ضغط تشيلسي وفي الدقيقة 14 مرر هافيرتز الكرة لماونت الذي أطلق تسديدة زاحفة سكنت الشباك ليعلن عن الهدف الثاني لفريقه.

وسدد ماتيو كوفاسيتش كرة قوية ارتطمت بالقائم الأيسر لتحرم تشيلسي من هدف ثالث.

وأتيحت فرصة هدف ثالث لتشيلسي من ركلة حرة لكن تسديدة ماونت ذهبت لخارج الملعب.

وفي الدقيقة 69 حصل نورويتش على ركلة جزاء بعد العودة لتقنية الفيديو ولمس الكرة ليد شالوباه وحولها تيمو بوكي بنجاح.

ولكن في الدقيقة 90 وبتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء سجل هافيرتز الهدف الثالث لتشيلسي ليؤكد انتصار فريقه.

مباريات أخرى

وفي مباراة مؤجلة من الجولة 19 اكتسح ولفرهامبتون في ملعبه مولينيكس منافسه واتفورد برباعية دون رد.

افتتح راؤول خيمينيز أهداف المباراة في الدقيقة 13 وأضاف خوان هيرنانديز لاعب واتفورد بعد خمس دقائق هدفا ثانيا بالخطأ في مرماه.

وسجل دانييل بودينسي الهدف الثالث لأصحاب الأرض في الدقيقة 21.

وفي الدقيقة 85 أتم روبن نيفيز رباعية ولفرهامبتون

أما في ملعب سانت مار وفي لقاء مؤجل من الجولة 21 خسر ساوثامبتون من نيوكاسل بهدفين لهدف.

افتتح ستيوارت أرمسترونج أهداف المباراة في الدقيقة 25.

لكن بعد سبع دقائق سجل كريس وود هدف التعادل لنيوكاسل.

وفي الدقيقة 52 سجل برونو جيماريش الهدف الثاني لنيوكاسل ليخطف الانتظار.

أما في ملعب إيلاند روود خسر ليدز يونايتد صاحب الأرض من أستون فيلا بثلاثية مقابل لا شيء.

سجل فيليبي كوتينيو الهدف الأول في الدقيقة 22.

وأضاف ماتي كاش الهدف الثاني في الدقيقة 65، وسجل كالوم تشامبرز الهدف الثالث في الدقيقة 73.

بتلك النتائج وصل ولفرهامبتون للنقطة 43 يحتل بهم المركز الثامن.

فيما يقبع واتفورد في المركز الـ19 وقبل الأخير بـ19 نقطة.

ووصل نيوكاسل للنقطة 31 يحتل بهم المركز الـ14 وله مباراة مؤجلة.

أما ساوثامبتون فيحتل المركز العاشر بـ35 نقطة.

ووصل رصيد أستون فيلا لـ36 نقطة يحتل بهم المركز التاسع وله مباراة مؤجلة.

أما ليدز فيحتل المركز الـ16 بـ23 نقطة.