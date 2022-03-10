الدرجة الثانية – تعرف على ترتيب هدافي مجموعة بحري بعد الجولة 22

انقض محمد حمبوزو مهاجم الأولمبي في صدارة هدافي مجموعة بحري في الدرجة الثانية بفضل ثنائيته في شباك الرجاء في الجولة 22.

ووصل حمبوروز للهدف رقم 11 الموسم الجاري، وتراجع حسام باولو مهاجم بايونيرز للمركز الثاني برصيد 10 أهداف.

ويتساوى مع باولو جلال الشرقاوي برصيد 10 أهداف لكن من 20 مباراة.

تعرف على ترتيب مجموعة بحري بعد الجولة 22