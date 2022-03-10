الدرجة الثانية – تعرف على ترتيب مجموعة بحري بعد الجولة 22

الخميس، 10 مارس 2022 - 23:02

كتب : رضا السنباطي

الدرجة الثانية - بحري

عاد الأولمبي لصدارة مجموعة بحري مرة أخرى بعد الفوز بنتيجة 4-0 على الرجاء في الجولة 22 من الدرجة الثانية.

وحقق الأولمبي فوزا كاسحا على الرجاء بنتيجة 4-0، سجلهما محمد حمبوزو هدفين وأحمد فهمي وأحمد عيد ليرتفع رصيده إلى 45 نقطة في الصدارة.

تعرف على نتائج المباريات:

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طالع الترتيب بعد نهاية مباريات اليوم:

الدرجة الثانية مجموعة بحري
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