الدرجة الثانية – تعرف على ترتيب مجموعة بحري بعد الجولة 22

عاد الأولمبي لصدارة مجموعة بحري مرة أخرى بعد الفوز بنتيجة 4-0 على الرجاء في الجولة 22 من الدرجة الثانية.

وحقق الأولمبي فوزا كاسحا على الرجاء بنتيجة 4-0، سجلهما محمد حمبوزو هدفين وأحمد فهمي وأحمد عيد ليرتفع رصيده إلى 45 نقطة في الصدارة.

تعرف على نتائج المباريات:

نتائج مباريات اليوم في دوري الدرجة الثانية المصري (بحري) اما في مجموعة الصعيد.. فاز أسوان على شباب طامية بثنائية نظيفة pic.twitter.com/n4PAffFG73 — FilGoal (@FilGoal) March 10, 2022

طالع الترتيب بعد نهاية مباريات اليوم: