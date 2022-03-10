الدرجة الثانية – تعرف على ترتيب مجموعة بحري بعد الجولة 22
الخميس، 10 مارس 2022 - 23:02
كتب : رضا السنباطي
عاد الأولمبي لصدارة مجموعة بحري مرة أخرى بعد الفوز بنتيجة 4-0 على الرجاء في الجولة 22 من الدرجة الثانية.
وحقق الأولمبي فوزا كاسحا على الرجاء بنتيجة 4-0، سجلهما محمد حمبوزو هدفين وأحمد فهمي وأحمد عيد ليرتفع رصيده إلى 45 نقطة في الصدارة.
تعرف على نتائج المباريات:
نتائج مباريات اليوم في دوري الدرجة الثانية المصري (بحري)
اما في مجموعة الصعيد..
فاز أسوان على شباب طامية بثنائية نظيفة pic.twitter.com/n4PAffFG73— FilGoal (@FilGoal) March 10, 2022
طالع الترتيب بعد نهاية مباريات اليوم:
ترتيب الفرق فى دوري الدرجة الثانية المصري (بحري) pic.twitter.com/G0VV1kWBnf— FilGoal (@FilGoal) March 10, 2022
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