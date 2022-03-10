خبر في الجول - سبب غياب شيكابالا عن قائمة الزمالك ضد الوداد

يغيب محمود عبد الرازق "شيكابالا" عن قائمة الزمالك أمام الوداد المغربي في دوري أبطال إفريقيا بسبب استمرار معاناته من الإصابة.

وحسبما علم FilGoal.com فأن شيكابالا يعاني من إجهاد في عضلة السمانة وغير جاهز لخوض اللقاء.

ولم يشارك شيكابالا في التدريبات منذ إصابته ضد فيوتشر في الدوري.

ويؤدي قائد الزمالك برنامجا تجهيزيا وتأهيليا خاص خلال الفترة الحالية.

وسيتم عمل فحوصات طبية له عقب لقاء الوداد لتحديد إمكانية انتظامه في التدريبات من عدمها.

وغاب شيكابالا في مباراة الفوز على الجونة بنتيجة 2-1 في الدوري المصري.

وخاض اللاعب البالغ 36 عاما الموسم الجاري 9 مباريات في جميع المسابقات وصنع هدفا وحيدا.

الزمالك يواجه الوداد مساء الجمعة، ضمن مباريات الجولة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا. ويحتل الزمالك حاليا المركز الثالث في المجموعة برصيد نقطتين، فيما يحتل الوداد المركز الثاني برصيد 6 نقاط.