خبر في الجول - سبب غياب شيكابالا عن قائمة الزمالك ضد الوداد

الخميس، 10 مارس 2022 - 21:38

كتب : إبراهيم رمضان

محمود عبد الرازق شيكابالا - الزمالك X فيوتشر

يغيب محمود عبد الرازق "شيكابالا" عن قائمة الزمالك أمام الوداد المغربي في دوري أبطال إفريقيا بسبب استمرار معاناته من الإصابة.

وحسبما علم FilGoal.com فأن شيكابالا يعاني من إجهاد في عضلة السمانة وغير جاهز لخوض اللقاء.

ولم يشارك شيكابالا في التدريبات منذ إصابته ضد فيوتشر في الدوري.

أخبار متعلقة
قائمة الزمالك – عودة طارق حامد أمام الوداد وغياب شيكابالا حارس صنداونز: لا نتعامل مع مواجهة الأهلي باستخفاف.. نحن في وضع جيد مران الإسماعيلي – عودة الشامي استعدادا للقاء بتروجت في كأس مصر تقارير: الاتحاد الأوروبي يفتح تحقيقا ضد ناصر الخليفي بعد أحداث لقاء سان جيرمان وريال مدريد

ويؤدي قائد الزمالك برنامجا تجهيزيا وتأهيليا خاص خلال الفترة الحالية.

وسيتم عمل فحوصات طبية له عقب لقاء الوداد لتحديد إمكانية انتظامه في التدريبات من عدمها.

وغاب شيكابالا في مباراة الفوز على الجونة بنتيجة 2-1 في الدوري المصري.

وخاض اللاعب البالغ 36 عاما الموسم الجاري 9 مباريات في جميع المسابقات وصنع هدفا وحيدا.

الزمالك يواجه الوداد مساء الجمعة، ضمن مباريات الجولة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا. ويحتل الزمالك حاليا المركز الثالث في المجموعة برصيد نقطتين، فيما يحتل الوداد المركز الثاني برصيد 6 نقاط.

شيكابالا الزمالك الوداد في إفريقيا دوري أبطال إفريقيا
نرشح لكم
قائمة الزمالك – عودة طارق حامد أمام الوداد وغياب شيكابالا حارس صنداونز: لا نتعامل مع مواجهة الأهلي باستخفاف.. نحن في وضع جيد مؤتمر مدرب الوداد: واجهت فيريرا من قبل.. وأتمنى التأهل مع الزمالك المريخ لـ في الجول: ماجيت نداي حكما لمواجهة الأهلي.. والأهم الوفاء بكل الالتزامات كايزر تشيفز يكرم بعثة الأهلي في جنوب إفريقيا موسيماني: عقدي مع الأهلي لن يستمر إلا حال الاستمرار في الفوز.. ووقت التجديد يخبركم بكم الضغط مؤتمر أبو جبل: لدينا ثقة في أنفسنا.. وكل مرحلة لها متطلبات خاصة مؤتمر فيريرا: لا يمكنني المقارنة بين الآن والولاية الأولى.. لكنني سأقوم بمثل ما فعلته
أخر الأخبار
الدوري الأوروبي – هدف رائع ينصر إشبيلية على وست هام 14 دقيقة | أوروبا
دوري المؤتمر الأوروبي - سجل هدفا وطُرد.. أوليفيرا يقود روما للفوز على فيتيسه 16 دقيقة | أوروبا
صالح جمعة يبدأ ثاني مراحل التأهيل بعد إصابته بوتر أكيليس 32 دقيقة | الدوري المصري
مباشر الدوري الأوروبي - برشلونة (0) (0) جالاتاسراي.. مصطفى محمد يهدر 59 دقيقة | أوروبا
خبر في الجول - سبب غياب شيكابالا عن قائمة الزمالك ضد الوداد ساعة | دوري أبطال إفريقيا
قائمة الزمالك – عودة طارق حامد أمام الوداد وغياب شيكابالا ساعة | دوري أبطال إفريقيا
حارس صنداونز: لا نتعامل مع مواجهة الأهلي باستخفاف.. نحن في وضع جيد ساعة | دوري أبطال إفريقيا
مباشر الدوري الإنجليزي – نورويتش (0) - (2) تشيلسي.. الشوط الثاني ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تهديد كبير ورقم يحدث لأول مرة.. ماذا قدم محمد صلاح مع ليفربول أمام وست هام 2 سيناريوهات تأهل الأهلي - كل الطرق تبدأ من صنداونز 3 رئيس الزمالك يعلن أسماء 4 لاعبين وافقوا على التجديد 4 مؤتمر موسيماني - عن بكاء حسام حسن ومشاكل الدفاع وما ينقص عبد القادر.. وطلب ثالث للفيديو