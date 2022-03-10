قائمة الزمالك – عودة طارق حامد أمام الوداد وغياب شيكابالا

عاد طارق حامد لاعب خط وسط الزمالك إلى قائمة فريقه المستدعاة للقاء الوداد المغربي غدا الجمعة في رابع جولات دوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف الزمالك منافسه الوداد في استاد القاهرة.

وكانت آخر مباراة خاضها طارق حامد مع الزمالك في شهر ديسمبر الماضي أمام المقاولون العرب.

فيما غاب عن القائمة التي استدعاها المدير الفني الجديد للفريق جوسفالدو فيريرا، محمود عبد الرازق "شيكابالا" للإصابة.

وجاءت قائمة الزمالك كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد أبو جبل- محمد عواد

في الدفاع: محمود علاء- محمد عبد الغني- محمود حمدي "الونش"- عبد الله جمعة- محمد عبد الشافي- أحمد فتوح- حازم إمام- حمزة المثلوثي

في الوسط: طارق حامد- إمام عاشور- محمد أشرف "روقا"- يوسف إبراهيم "أوباما"- إسلام جابر

في الهجوم: أحمد سيد "زيزو"- محمد أوناجم- أشرف بنشرقي- رزاق سيسيه- عمر السعيد- سيف الدين الجزيري

ويحتل الوداد المركز الثاني في المجموعة بست نقاط فيما يأتي الزمالك ثالثا بنقطتين.

ويتصدر بترو أتليتكو المجموعة بسبع نقاط، ويأتي مواطنه الأنجولي، ساجرادا أسبرانسا رابعا بنقطة وحيدة.