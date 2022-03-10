حارس صنداونز: لا نتعامل مع مواجهة الأهلي باستخفاف.. نحن في وضع جيد

الخميس، 10 مارس 2022 - 21:15

كتب : FilGoal

كينيدي مويني - الأهلي × صنداونز

وصف كينيدي مويني حارس صنداونز أن فريقه "لا يتعامل مع مواجهة الأهلي باستخفاف".

ويستعد الأهلي للقاء صنداونز يوم السبت المقبل في الثالثة عصرا.

وقال كينيدي مويني عبر موقع صنداونز الرسمي: "أعتقد أننا بخير مع ذلك نحن نتطلع للانتصار في مباراة يوم السبت، فقط أفضل فريقين في كل مجموعة من المجموعات الأربع سيتأهلان إلى ربع نهائي مسابقة دوري أبطال إفريقيا".

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وأضاف "بالنسبة لنا نحن في وضع جيد، وهذا ما أردنا القيام به جمع النقاط لكن مازال هناك ضغوطا علينا، لكن الأمر ليس مثل الفرق الأخرى التي تسعى للحاق بنا".

وأردف "يجب أن نواصل الفوز ونحافظ على المركز الأول. لقد فعل مدربونا الكثير معنا، ونحن نأخذ هذه المباراة على محمل الجد قدر الإمكان لأننا نعلم أنه يتعين علينا فقط أن نبذل قصارى جهدنا، فنحن لا نتعامل مع هذه المباراة باستخفاف".

وأكمل "بينما كان الأهلي يلعب مباريات كنا في راحة، لكن علينا فقط أن نعمل بجهد إضافي لأننا نعلم أنهم سيأتون إلينا سواء استراحوا أم لا، وعلينا فقط أن نكون مستعدين".

وواصل "شيء واحد عليك القيام به هو أن تظل إيجابيا، يجب أن تتدرب بذكاء خاصة عندما تكون في عمري، كل شيء يعود إلى التدريب، نوع التدريب الذي نقوم به مع المدرب ويندل روبنسون".

وأتم "أنا في مثل هذا العمر أعتقد أن على اللاعب فقط أن يعتني بنفسه ويرى ما يضعه في نظامه الخاص به، ويجب دائمًا تعتني بنفسك، ولا يمكنك الغش في كرة القدم في نهاية الأمر".

وكان مويني قد شارك أساسيا في لقاء الأهلي بالجولة الثالثة بسبب إصابة دينيس أونيانجو.

وساهم الحارس المخضرم في تحقيق الفوز الأول لصنداونز على الأهلي في القاهرة بعدما حقق الفريق الفوز بهدف دون رد.

ويتصدر صنداونز الترتيب برصيد 7 نقاط بعد مرور 3 جولات، فيما يحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 4 نقاط.

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