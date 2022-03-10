مؤتمر مدرب الوداد: واجهت فيريرا من قبل.. وأتمنى التأهل مع الزمالك

استعاد وليد الركراكي المدير الفني للوداد المغربي، ذكريات لقائه في الماضي مع جوسفالدو فيريرا، مدرب الزمالك والذي يعود للفريق في ولاية ثانية.

وتقابل فيريرا مع الركراكي في الدور الثاني من الكونفدرالية عام 2015، حينما فاز البرتغالي في المغرب 3-2 وتعادلا سلبيا في مصر ليتأهل الأبيض.

وقال الركراكي في المؤتمر الصحفي: "المباراة غاية في الأهمية، الزمالك خصم قوي ويضم في صفوفه لاعبين متميزين، من بينهم الوداديين السابقين، محمد أوناجم وأشرف بنشرقي".

وأشاد الركراكي بمحمد أبو جبل، حارس مرمى الزمالك، وأحمد سيد "زيزو" ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" ويوسف إبراهيم "أوباما"، حيث أوضح "الزمالك يضم مجموعة مميزة ولاعبين دوليين".

وشدد "أعرف فيريرا، حيث واجهته من قبل عندما كنت مدربا للفتح الرياضي".

وأتم الركراكي بأن فريقه جاهز لتحقيق الفوز في مباراة الغد، وتعزيز رصيده من النقاط داخل مجموعته، متمنيا أن يحقق الوداد والزمالك التأهل إلى الدور ربع النهائي.

الزمالك يواجه الوداد مساء الجمعة، ضمن مباريات الجولة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا. ويحتل الزمالك حاليا المركز الثالث في المجموعة برصيد نقطتين، فيما يحتل الوداد المركز الثاني برصيد 6 نقاط.