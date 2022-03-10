كايزر تشيفز يكرم بعثة الأهلي في جنوب إفريقيا

الخميس، 10 مارس 2022 - 18:41

كتب : حسام نور الدين

الأهلي - كايزر تشيفز

حرص مسئولو نادي كايزر تشيفز الجنوب إفريقي على تكريم بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في جوهانسبرج، وإهدائها قميص النادي الجنوب إفريقي، وذلك على هامش استضافة مران الفريق قبل مواجهة صنداونز في دوري أبطال إفريقيا.

وقام كايزر جونيا، المدير الرياضي، وبوبي كايزر مدير الكرة، وكميسو كايزر مديرة الحقوق الرقمية والإعلام، وجيسكا كايزر مديرة التسويق بالنادي الجنوب إفريقي، بإهداء قميص وعلم كايزر تشيفز إلى محمد شوقي عضو مجلس إدارة النادي، رئيس البعثة، في حضور طارق قنديل وحسام غالي عضوي مجلس الإدارة، فيما قام محمد شوقي بإهداء قميص الأهلي لمسئولي كايزر تشيفز بحسب الموقع الرسمي للأحمر.

وكان الأهلي قد فاز على المريخ بثلاثة أهداف مقابل هدفين قبل أيام في مباراة مؤجلة من الجولة الأولى للمجموعات.

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الأهلي يحتل المركز الثاني في المجموعة برصيد أربع نقاط، فيما يحل المريخ ثالثا بفارق الأهداف.

ويتقي الأهلي مع ماميلودي صنداونز مساء السبت في جنوب إفريقيا، ضمن مباريات الجولة الرابعة.

الأهلي دوري أبطال أفريقيا ، كايزر تشيفز صنداونز جنوب إفريقيا
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