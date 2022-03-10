موسيماني: عقدي مع الأهلي لن يستمر إلا حال الاستمرار في الفوز.. ووقت التجديد يخبركم بكم الضغط

الخميس، 10 مارس 2022 - 18:01

كتب : FilGoal

محمد شريف - بيتسو موسيماني - الأهلي - المريخ

أبدى بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي سعادته بتجديد تعاقده مع القلعة الحمراء لسنتين مؤكدا في الوقت ذاته أن العقد لن يستمر حال الفشل في الفوز.

وتحدث موسيماني لموقع "أي ديسكي تايمز" الجنوب إفريقي قائلا: "لقد وقعت على العقد في الساعات الأولى من الصباح وهذا يخبركم بكم الضغط والحمل الملقى علينا".

وواصل "التجديد كان جيدا وسنبقى هنا لعامين ونصف".

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واستدرك "لكن كما تعلم العقود هي العقود، مدة العقود لا تقول إنك ستبقى حتى النهاية، لكن إذا واصلت الفوز ستبقى، وإن لم تفز فإن العقد مختلف".

وأكمل "توقيع العقد يكون جيدا في حال الطلاق فنذهب للمستندات، ولكن العقد هو أرض الملعب".

وتابع موسيماني حديثه "لقد مررنا ذهابا وإيابا بشأن التجديد والكل يعرف ذلك لكن في النهاية الفريق سعيد وهذا هو الأهم، وأنا أقدر فرصة تدريب الأهلي".

وأتم المدير الفني للأهلي حديثه قائلا: "هذا ليس مجرد عقد، هذا عقد لفريق يلعب جميع البطولات في القارة حتى النهاية، إذن إلى أين تريد أن تذهب؟ إن لم تبق في الأهلي إلا أن تركت حدود القارة".

ويستعد الأهلي الآن لملاقاة ماميلودي صنداونز السبت المقبل في رابع جولا دوري أبطال إفريقيا ضمن منافسات المجموعة الأولى.

وتوج موسيماني مع الأهلي بالدوري المصري ولقبين لدوري أبطال إفريقيا ومثلهما للسوبر الإفريقي ولقب للسوبر المحلي وظفر ببرونزيتين لكأس العالم للأندية.

موسيماني الأهلي في إفريقيا
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