مؤتمر أبو جبل: لدينا ثقة في أنفسنا.. وكل مرحلة لها متطلبات خاصة

الخميس، 10 مارس 2022 - 17:58

كتب : إبراهيم رمضان

جوسفالدو فيريرا - محمد أبو جبل - مؤتمر الزمالك قبل لقاء الوداد

شدد محمد أبو جبل حارس مرمى الزمالك على أهمية مباراة الوداد المغربي في دوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي الزمالك غدا الجمعة في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا مع بطل المغرب.

وقال أبو جبل في المؤتمر الصحفي"كل يركز على تحقيق نتيجة إيجابية في اللقاء والحصول على الثلاث نقاط".

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وأضاف "كل مرحلة لها متطلبات خاصة أن الفريق لديه قوام جيد، ويركز على تحقيق الفوز في الثلاث مباريات المقبلة بداية من مباراة الغد أمام الوداد".

وعلق أبوجبل على موقف الزمالك في المجموعة قائلا: "لدينا ثقة في أنفسنا من أجل تجاوز هذا الموقف، وسنخوض كل المباريات بهدف واحد هو الفوز".

وأتم: "أزمة القيد؟ لم تؤثر على فريق الكرة خاصة أن اللاعبين هم من يصنعون الفارق ومن يتحملون المسئولية في الفترة المقبلة".

الزمالك يواجه الوداد مساء الجمعة، ضمن مباريات الجولة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا.

ويحتل الزمالك حاليا المركز الثالث في المجموعة برصيد نقطتين، فيما يحتل الوداد المركز الثاني برصيد 6 نقاط..

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