مؤتمر فيريرا: لا يمكنني المقارنة بين الآن والولاية الأولى.. لكنني سأقوم بمثل ما فعلته

شدد جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك، على أن فريقه يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية في مواجهة الوداد المغربي في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وقال فيريرا في المؤتمر الصحفي للمباراة: "توليت المسئولية منذ 3 أيام، وفاز الوداد في لقاء الذهاب بثلاثية، وليس معنى ذلك أن الزمالك مطالب بالفوز بثلاثية، حيث نسعى لتحقيق نتيجة إيجابية في اللقاء".

وأردف "اللاعبون لديهم إصرار كبير على تحقيق الفوز في لقاء الغد والحصول على الثلاث نقاط".

وأكمل "لا أستطيع إجراء مقارنة بين الجيل الحالي والجيل الذي توليت تدريبه في فترة ولايتي الأولى. سأقوم بمثل ما فعلته في فترة تواجدي الأولى، وسيكون عملي هو ما قمت به وقتها، ولكن ستكون هناك متطلبات من كل لاعب".

وشدد "يجب أن يتم تطبيق تقنية الفيديو في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، لأنه يعطي فرصة أكبر لتحقيق العدالة، والبطولة مهمة للفيفا، والعالم".

وأتم "هناك ملاعب لا يتم فيها تطبيق تقنية الفيديو، لكن يجب أن يتم العمل على تطوير هذا الأمر. يجب أن يكون هناك موقف من كاف بتطوير كرة القدم، واللاعب الذي يلعب في البطولات الأفريقية لا بد أن تكون لديه دوافع كبيرة، لأن هذا ما يفعله الاتحاد الأوروبي لكرة القدم حاليا".

الزمالك يواجه الوداد مساء الجمعة، ضمن مباريات الجولة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا.

ويحتل الزمالك حاليا المركز الثالث في المجموعة برصيد نقطتين، فيما يحتل الوداد المركز الثاني برصيد 6 نقاط..