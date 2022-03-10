مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: عدد جماهير مصر والسنغال لم يحسم بعد

لم يحسم الاتحاد المصري لكرة القدم، عدد الحضور الجماهيري لمباراة مصر والسنغال حتى الآن.

وقال مصدر من اتحاد الكرة لـFilGoal.com: "اتحاد الكرة لم يتلق حتى الآن أي رد من الجهات المختصة حول الأعداد الجماهيرية المتاحة لمباراة مصر والسنغال".

وأضاف "أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة صرح بأن المباراة ستكون بحضور 60 ألف متفرج، لكننا لم نتلق الخطابات الرسمية حتى الآن".

وأتم "نسعى لأن تخرج المباراة في أبهى صورة ويكون بها حشد شعبي لمؤزارة الفريق أمام المنافس الصعب في مباراة حاسمة ومصيرية نحو التأهل لمونديال 2022".

كان FilGoal.com قد كشف في وقت سابق بأن السنغال أرسلت لـ كاف بالفعل بأن مباراة الإياب ستكون بحضور 50 ألف متفرج. (طالع التفاصيل)

ويلتقي منتخب مصر مع السنغال يوم 25 مارس الجاري في القاهرة، قبل أن تقام مباراة الإياب يوم 29 مارس في السنغال، ليتأهل الفائز بينهما إلى كأس العالم.

منتخب مصر واجه السنغال مؤخرا في نهائي كأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون خلال الشهر الماضي. مباراة انتهت بفوز السنغال بالبطولة بركلات الترجيح بعد انتهاءها بالتعادل السلبي.