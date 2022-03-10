خبر في الجول – السنغال تقرر حضور 50 ألف متفرج لمباراة مصر

الخميس، 10 مارس 2022 - 14:37

كتب : محمد عبد العظيم

محمد صلاح وساديو ماني - مصر × السنغال

تقرر حضور 50 ألف متفرج لمباراة السنغال ومصر في المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الاتحاد السنغالي لكرة القدم، أخطر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بحضور 50 ألف مشجع لمباراة مصر في إياب تصفيات المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم.

وعلم FilGoal.com من مصدر من كاف بأن الاتحاد السنغالي قد أرسل الموافقات الصحية والأمنية لـ كاف لحضور السعة الكاملة للملعب والتي تقدر بـ 50 ألف مشجع.

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وكان كاف قد اعتمد ملعب عبد الله واد ليكون ملعبا لمنتخب السنغال في مباراة الإياب ضد منتخب مصر.

الملعب الذي تم افتتاحه يوم 22 فبراير الماضي أطلق عليه لقب ملعب عبد الله واد نسبة للرئيس السنغالي السابق.

ويلتقي منتخب مصر مع السنغال يوم 25 مارس الجاري في القاهرة، قبل أن تقام مباراة الإياب يوم 29 مارس في السنغال، ليتأهل الفائز بينهما إلى كأس العالم.

منتخب مصر واجه السنغال مؤخرا في نهائي كأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون خلال الشهر الماضي. مباراة انتهت بفوز السنغال بالبطولة بركلات الترجيح بعد انتهاءها بالتعادل السلبي.

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