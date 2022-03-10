سكاي: زيادة رغبة روديجير في الرحيل عن تشيلسي

كشفت شبكة سكاس سبورتس ازدياد رغبة أنطونيو روديجير في الرحيل عن تشيلسي عقب نهاية الموسم الحالي.

أنطونيو روديجر النادي : تشيلسي تشيلسي

روديجير ينتهي تعاقده مع تشيلسي بنهاية الموسم ويحق له التوقيع مع أي ناد بشكل مجاني بداية من الموسم المقبل.

وفقا لسكاي سبورت فإن رغبة المدافع الألماني في الرحيل عن تشيلسي قد ازدادت وأصبح خروجه من الفريق عقب نهاية الموسم أمرا شبه مؤكد في ظل عدم اتفاقه على توقيع عقد جديد.

وكيل اللاعب حاليا يتفاوض مع عدة أندية وأكثرها جدية هم ريال مدريد وباريس سان جيرمان الذين يقتربان من ضمه في الموسم المقبل، في المقابل فإن اللاعب الألماني قد استبعد البقاء في الدوري الإنجليزي بسبب احترامه لتشيلسي على الرغم من تلقيه عدة عروض.

على جانب آخر فإن الحكومة الإنجليزية قد قررت صباح اليوم تجميد جميع ممتلكات رومان أبراموفيتش مالك تشيلسي بما فيها النادي بسبب العقوبات المفروضة على رجال الأعمال الروس بسبب الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

العقوبة تعني عدم قدرة إدارة تشيلسي على بيع النادي أو بيع تذاكر جديدة للمباريات، أو بيع منتجات أو قمصان النادي، وأيضا عدم القدرة على التعاقد مع لاعبين جدد أو تمديد عقود لاعبين.

ويواجه تشيلسي حاليا خطر رحيل كل من أندرياس كريستينسن وروديجير، وسيزار أزبليكويتا لاعبي خط الدفاع في ظل عدم قدرة النادي على التفاوض لتمديد العقود.

روديجير شارك خلال الموسم الحالي مع تشيلسي في 39 مباراة، وتمكن خلالهم من تسجيل ثلاثة أهداف وصناعة أربعة آخرين.