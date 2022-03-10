سكاي: زيادة رغبة روديجير في الرحيل عن تشيلسي

الخميس، 10 مارس 2022 - 15:24

كتب : FilGoal

أنطونيو روديجير - تشيلسي وتوتنام

كشفت شبكة سكاس سبورتس ازدياد رغبة أنطونيو روديجير في الرحيل عن تشيلسي عقب نهاية الموسم الحالي.

روديجير ينتهي تعاقده مع تشيلسي بنهاية الموسم ويحق له التوقيع مع أي ناد بشكل مجاني بداية من الموسم المقبل.

وفقا لسكاي سبورت فإن رغبة المدافع الألماني في الرحيل عن تشيلسي قد ازدادت وأصبح خروجه من الفريق عقب نهاية الموسم أمرا شبه مؤكد في ظل عدم اتفاقه على توقيع عقد جديد.

أخبار متعلقة
جوارديولا: برناردو سليفا لن يتوج بالكرة الذهبية لهذا السبب جيرارد يصف ميلنر وأشلي يونج بـ"حلم أي مدرب" خبر في الجول – السنغال تقرر حضور 50 ألف متفرج لمباراة مصر مصدر من الاتحاد العربي يكشف لـ في الجول طريقة عودة البطولة العربية

وكيل اللاعب حاليا يتفاوض مع عدة أندية وأكثرها جدية هم ريال مدريد وباريس سان جيرمان الذين يقتربان من ضمه في الموسم المقبل، في المقابل فإن اللاعب الألماني قد استبعد البقاء في الدوري الإنجليزي بسبب احترامه لتشيلسي على الرغم من تلقيه عدة عروض.

على جانب آخر فإن الحكومة الإنجليزية قد قررت صباح اليوم تجميد جميع ممتلكات رومان أبراموفيتش مالك تشيلسي بما فيها النادي بسبب العقوبات المفروضة على رجال الأعمال الروس بسبب الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

العقوبة تعني عدم قدرة إدارة تشيلسي على بيع النادي أو بيع تذاكر جديدة للمباريات، أو بيع منتجات أو قمصان النادي، وأيضا عدم القدرة على التعاقد مع لاعبين جدد أو تمديد عقود لاعبين.

ويواجه تشيلسي حاليا خطر رحيل كل من أندرياس كريستينسن وروديجير، وسيزار أزبليكويتا لاعبي خط الدفاع في ظل عدم قدرة النادي على التفاوض لتمديد العقود.

روديجير شارك خلال الموسم الحالي مع تشيلسي في 39 مباراة، وتمكن خلالهم من تسجيل ثلاثة أهداف وصناعة أربعة آخرين.

أنطونيو روديجير تشيلسي
نرشح لكم
جوارديولا: برناردو سليفا لن يتوج بالكرة الذهبية لهذا السبب جيرارد يصف ميلنر وأشلي يونج بـ"حلم أي مدرب" قائد سيتي: دربي مانشستر لم يؤثر على ما قدمناه أمام سبورتنج لشبونة ترينت: ليفربول في وضع رائع للمنافسة على كل البطولات الحكومة الإنجليزية تجمد أملاك أبراموفيتش بما فيها نادي تشيلسي مواعيد مباريات اليوم 10 مارس 2022.. مصطفى محمد يواجه برشلونة.. ومؤجلات الدوري الإنجليزي توخيل يعلق على اقتراب كريستينسن من برشلونة كاراجر: العالم سينقسم بين صلاح ومبابي كما حدث مع ميسي ورونالدو
أخر الأخبار
سكاي: زيادة رغبة روديجير في الرحيل عن تشيلسي 24 دقيقة | الدوري الإنجليزي
جوارديولا: برناردو سليفا لن يتوج بالكرة الذهبية لهذا السبب 27 دقيقة | الدوري الإنجليزي
جيرارد يصف ميلنر وأشلي يونج بـ"حلم أي مدرب" 52 دقيقة | الدوري الإنجليزي
خبر في الجول – السنغال تقرر حضور 50 ألف متفرج لمباراة مصر ساعة | حلم المونديال
مصدر من الاتحاد العربي يكشف لـ في الجول طريقة عودة البطولة العربية ساعة | الوطن العربي
كورتوا: سنقاتل حتى النهاية على دوري الأبطال والليجا.. وهذا رأيي في بنزيمة ومبابي ساعة | دوري أبطال أوروبا
الكشف عن ملعب مباراة المريخ مع الأهلي رسميا 2 ساعة | دوري أبطال إفريقيا
قائد سيتي: دربي مانشستر لم يؤثر على ما قدمناه أمام سبورتنج لشبونة 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تهديد كبير ورقم يحدث لأول مرة.. ماذا قدم محمد صلاح مع ليفربول أمام وست هام 2 سيناريوهات تأهل الأهلي - كل الطرق تبدأ من صنداونز 3 قرعة ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.. سهلة لـ ليفربول وتشيلسي يواجه قاهر الكبار 4 رئيس الزمالك يعلن أسماء 4 لاعبين وافقوا على التجديد