جوارديولا: برناردو سليفا لن يتوج بالكرة الذهبية لهذا السبب

يعتقد بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي أن لاعبه برناردو سيلفا لن يفوز بجائزة الكرة الذهبية يوما ما، لأسباب تتعلق بكرة القدم، وأخرى بعيدة عنها.

وقال جوارديولا في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس: "برناردو سيلفا لن يفوز أبدا بالكرة الذهبية لأنه يتواجد بكثيرا على مواقع وسائل التواصل الاجتماعي".

وأكمل "لا يتعين عليك الإسهام في فوز فريقك فحسب، بل تسجيل الكثير من الأهداف وبرناردو ليس لديه هذه الجودة"

وأضاف "سيلفا يمكنه فعل كل شيء. هجوميًا، دفاعيًا، يمكنه فعل كل ما يمكن القيام به، يمكنه لعب 6 مراكز".

وتابع "لا أعرف ما إذا كان برناردو هو أفضل لاعب في العالم أم لا، ولا أهتم. ما أراه هو شخص رائع بشكل لا يصدق".

وأتم المدرب الإسباني "من دواعي سروري العمل معه. إنه لاعب غير عادي".

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سيلفا شارك في 37 مباراة هذا الموسم بمختلف المسابقات، سجل 10 أهداف وصنع 4.