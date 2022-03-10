جيرارد يصف ميلنر وأشلي يونج بـ"حلم أي مدرب"

وصف ستيفن جيرارد المدير الفني لأستون فيلا الثنائي جيمس ميلنر وأشلي يونج بحلم أي مدرب.

يونج البالغ من العمر 36 عاما يلعب تحت قيادة جيرارد في صفوف الفيلانز، بينما يلعب ميلنر في صفوف ليفربول.

وقال جيرارد للصحفيين: "أشلي يونج لاعب يمكنه القدوم والقيام بأي عمل على ملعب كرة القدم".

وأضاف "لا يوجد الكثير من اللاعبين الذين يمكنهم القيام بذلك، خاصة في سنه هذا".

وأتم "إنه فريد من نوعه، مثل جيمس ميلنر الذي يعد حلما لأي مدرب".

ميلنر لعب 29 مباراة بواقع 1040 دقيقة مع ليفربول في كل المسابقات هذا الموسم.

فيما شارك يونج في 17 مباراة بواقع 960 دقيقة مع فيلا في كل المسابقات هذا الموسم.

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قبل أسابيع، أكد يورجن كلوب المدير الفني لليفربول أن ناديه يفاوض المخضرم جيمس ميلنر من أجل تجديد عقده.

ميلنر وصل للـ36 من عمره ويعتبر أحد العناصر التي يعتمد عليها كلوب رغم عدم مشاركته في التشكيل الأساسي كثيرا.

وقال كلوب وقتها في تصريحات نشرها موقع ناديه: "هناك مفاوضات مع جيمس ميلنر من أجل التجديد، وسنرى ما سيحدث".

وأضاف "ليس هناك فرصة لاعتزاله العام المقبل، فهو متحمس للاستمرار في اللعب".

وتابع "يجب عليك تمديد مسيرتك الكروية لأطول فترة ممكنة طالما بإمكانك لعب كرة القدم بشكل أفضل من الآخرين".

وأتم "أدرك أن ميلنر سيكون على ما يرام عقب الاعتزال، لكن من الواضح أنه يحب ما يفعله حاليا وسيستمر لعب كرة القدم العام المقبل بالتأكيد".

ميلنر انتقل إلى صفوف ليفربول في 2015 قادما من مانشستر سيتي في صفقة انتقال حر، ومنذ ذلك الوقت بات أحد العناصر الرئيسية في تشكيل كلوب.

كلوب الذي مدد عقده مع ليفربول في ديسمبر 2019 قام في اليوم نفسه بالإعلان عن تمديد عقد ميلنر حتى صيف 2022.