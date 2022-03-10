قائد سيتي: دربي مانشستر لم يؤثر على ما قدمناه أمام سبورتنج لشبونة

الخميس، 10 مارس 2022 - 13:08

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي وسبورتنج لشبونة

يؤمن البرازيلي فرناندينيو لاعب وسط مانشستر سيتي بأن مباراة فريقه أمام مانشستر يونايتد في دربي مانشستر لم يؤثر على أداء الفريق أمام سبورتنج لشبونة.

سيتي تعادل بلا أهداف مع ضيفه البرتغالي في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، وتأهل لربع النهائي لسابق فوزه 5-0 في الذهاب بالبرتغال.

وقال فرناندينيو في تصريحات نشرها موقع ناديه: "كان من المهم الاستمرار في اللعب بشكل جيد، خاصة بعد المباراة التي لعبناها يوم الأحد أمام يونايتد".

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وأضاف "شارك بعض اللاعبين البعيدين، ومن المهم الحصول على بعض الدقائق لإبقاء الجميع في نفس المستوى".

وتابع "لعبنا بالطريقة نفسها التي نلعب بها دائما، ولم نحصل على الكثير من الفرص لتسجيل الأهداف".

وأتم "في الشوط الثاني سجلنا هدفا لكنه ألغي بسبب التسلل وفي نهاية المباراة حصلنا على المزيد من الفرص لكن هذه هي كرة القدم في بعض الأحيان لا يحالفك الحظ".

واستضاف سيتي منافسه لشبونة في ملعب الاتحاد في إياب دور الـ16 من دوري الأبطال بعد اكتساحه ذهابا في البرتغال بخماسية دون رد.

ولم تشهد المباراة الكثير من الفرص الخطيرة خلالها وأشرك بيب جوارديولا العديد من اللاعبين الشباب بالإضافة للحارس الثالث سكوت كارسون خلال الشوط الثاني.

وانضم سيتي إلى ليفربول في ركب المتأهلين لربع النهائي.

بايرن ميونيخ وريال مدريد تأهلا أيضا لربع النهائي، مع تحديد باقي المتأهلين من دور الـ16 الأسبوع المقبل.

فيرناندينيو مانشستر سيتي مانشستر يونايتد سبورتنج لشبونة
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