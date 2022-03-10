اكتمال جهاز فيريرا.. الزمالك يعلن تغيير محلل الأداء واستمرار عبد المقصود

أعلن نادي الزمالك تغيير محلل أداء الفريق، وضم دانييل جونزاليس كمحلل أداء جديد للفريق.

وقال أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة بنادي الزمالك في تصريحات للموقع الرسمي: "قررنا تعيين البرتغالي دانيال جونزاليس محللا للأداء بالجهاز المعاون للبرتغالي جوسفالدو فيريرا بدلا من مواطنه بيدرو بوكاش".

وأضاف "فيريرا كان يفاضل بين جونزاليس وبوكاش لتولي منصب مدرب الأحمال، وكان الاختيار الأول له دانيال جونزاليس ولكنه كان يرتبط بعمل في أحد الأندية مما دفعه لضم بوكاش قبل أن ينجح جونزاليس في فسخ تعاقده مع ناديه".

ووصل دانيال جونزاليس إلى القاهرة صباح اليوم لبدء مهام عمله بالجهاز المعاون.

أمير كذلك أتم "تقرر استمرار أحمد عبد المقصود المدرب المساعد في الجهاز المعاون للبرتغالي فيريرا.

جوسفالدو فيريرا عاد لتدريب الزمالك مؤخرا، خلفا لـ باتريس كارتيرون المدرب الفرنسي السابق.

وسيكون التشكيل النهائي لجهاز الزمالك الفني الجديد كالتالي:

مدير فني: جوسفالدو فيريرا

مدرب عام: أسامة نبيه

مدرب مساعد: أحمد عبد المقصود

مدرب مساعد: جوزيه روي أجواش

مدرب أحمال: أندريه فيليب

محلل أداء: دانييل جونزاليس

مدرب حراس المرمى: أيمن طاهر

ويستعد الزمالك لمواجهة الوداد مساء غد الجمعة، ضمن مباريات الجولة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا.