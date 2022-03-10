ترينت: ليفربول في وضع رائع للمنافسة على كل البطولات

يؤمن ترينت ألكسندر-أرنولد مدافع ليفربول بأن فريقه في وضع رائع مع اقتراب الموسم من نهايته.

ليفربول الذي حصد كأس رابطة المحترفين، ينافس على الدوري الإنجليزي وينتظر قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، فيما يواجه نوتنجام فورست في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وقال ترينت في تصريحات لموقع ناديه "نشعر بخيبة أمل لعدم تحقيق الفوز ولكن كل ما يهمنا هو الوصول إلى الدور التالي، إنه أمر مهم بالنسبة للنادي، إنه مهم لنا كفريق وللمشجعين".

وأضاف "نحن في وضع رائع. لقد تمكنا من الحصول على الكأس الأولى لهذا الموسم ونحن في مركز قوي في جميع المسابقات الثلاث الأخرى".

وتابع "نتطلع لربع نهائي دوري أبطال أوروبا وربع نهائي كأس إنجلترا، كما أننا ننظر لمباريات الدوري المتبقية بمثابة نهائي كأس في كل جولة".

وواصل "نأمل إذا حافظ الجميع على لياقتهم، فسنكون قادرين على تحقيق ذلك".

video:1

ويستعد ليفربول لملاقاة برايتون ضمن الجولة 29 من الدوري الإنجليزي يوم السبت.