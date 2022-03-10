مرتضى: مستمر في مجلس الزمالك.. وأطالب بزيادة الحضور أمام الوداد

كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن قراره بالاستمرار في منصبه كرئيس النادي.

وقال مرتضى منصور في تصريحات عبر قناته على يوتيوب: "مستمر في مجلس إدارة الزمالك، وسأتواجد في مباراة الوداد يوم الجمعة بشكل طبيعي".

وأضاف "سأعقد مؤتمرا صحفيا يوم السبت في مقر النادي بحضور المدرب جوسفالدو فيريرا".

وعن مباراة الوداد المقبلة، قال مرتضى "لماذا تمنحونا حق دخول 5 ألاف متفرج فقط لمباراة الوداد، وبعدها بأسبوع ستسمح بحضور كامل لمباراة مصر والسنغال؟".

وأتم "أليسوا نفس اللاعبين ونفس الجمهور؟ نادي الوداد قال بأن سبب فوزهم هو الجمهور ولذلك أناشد بزيادة العدد المسموح لنا به".

الوداد البيضاوي فاز على الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف في المغرب بالجولة الثالثة من دوري أبطال إفريقيا.

الزمالك يواجه الوداد مساء الجمعة، ضمن مباريات الجولة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا.

ويحتل الزمالك حاليا المركز الثالث في المجموعة برصيد نقطتين، فيما يحتل الوداد المركز الثاني برصيد 6 نقاط.

وكان مرتضى منصور قد هدد بالاستقالة من منصبه كرئيس لنادي الزمالك منذ أيام، قبل أن يقرر الاستمرار في منصبه.