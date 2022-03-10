الحكومة الإنجليزية تجمد أملاك أبراموفيتش بما فيها نادي تشيلسي

الخميس، 10 مارس 2022 - 11:35

كتب : FilGoal

رومان أبراموفيتش

قررت حكومة المملكة المتحدة تجميد أملاك الروسي رومان أبراموفيتش مالك نادي تشيلسي بما فيها نادي البلوز، على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأفادت شبكة سكاي سبورتس بأن الملياردير الروسي يواجه حظرا على المعاملات مع الأفراد والشركات في المملكة المتحدة، وحظرا من السفر.

فيما ذكرت جريدة ذا تايمز أن الحكومة الإنجليزية منحت نادي تشيلسي ترخيصا خاصا لمواصلة الأنشطة المتعلقة بكرة القدم.

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ولن يُسمح لتشيلسي ببيع أي تذاكر أخرى، فقط حاملي التذاكر الموسمية يمكنهم الذهاب إلى المباريات في المستقبل القريب.

كما تم إيقاف عملية بيع النادي مؤقتا.

ومُنع نادي تشيلسي من توقيع عقود جديدة وانتقالات اللاعبين، حسب ذا تايمز.

وأوضحت حكومة المملكة المتحدة أن أبراموفيتش يشارك في زعزعة استقرار أوكرانياعبر شركة Evraz PLC لتصنيع الصلب والتعدين.

وأشارت الحكومة البريطانية إلى صلات محتملة بين شركة Evraz وتوريد الصلب للجيش الروسي.

قبل أيام، أعلن رومان أبراموفيتش مالك تشيلسي نيته بيع النادي بعد 19 عاما من امتلاكه رسميا وذلك في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

كما أكد رجل الأعمال الروسي أنه لن يطالب تشيلسي بسداد أي قروض.

وكشف عن نيته في إنشاء جمعية خيرية يتم فيها التبرع بجميع العائدات الصافية من بين النادي لصالح ضحايا الحرب في أوكرانيا.

ونشر الموقع الرسمي لتشيلسي بيانا من أبراموفيتش جاء فيه التالي:

أود أن أتطرق إلى التكهنات في وسائل الإعلام خلال الأيام القليلة الماضية فيما يتعلق بملكية نادي تشيلسي.

كما ذكرت من قبل لطالما اتخذت قرارات مع مصلحة النادي، في الوضع الحالي اتخذت قرارا ببيع النادي، حيث أعتقد أن هذا في مصلحة النادي والمشجعين والموظفين وكذلك رعاة النادي وشركائه.

لن يتم التعجل ببيع النادي ولكنه سيتبع الإجراءات القانونية الواجبة، لن أطلب سداد أي قروض، لم يكن هذا أبدا متعلقا بالعمل أو المال بالنسبة لي، ولكن بشغفي الخاص باللعبة والنادي.

علاوة على ذلك فقد أصدرت تعليماتي إلى فريقي بإنشاء مؤسسة خيرية يتم فيها التبرع بجميع العائدات الصافية من البين وسيكون في الأساس ذلك لصالح جميع ضحايا الحرب في أوكرانيا ويشمع ذلك توفير الأموال الضرورية لتلبية الاحتياجات العاجلة والفورية للضحايا فضلا عن دعم أعمال التعافي طويلة الأجل.

أرجو أن يعلم الجميع أن القرار كان صعبا للغاية ويؤلمني الانفصال عن النادي بتلك الطريقة ومع ذلك أعتقد أن هذا في مصلحته.

أتمنى أن أتمكن من زيارة ملعب ستامفورد بريدج للمرة الأخيرة لأودعكم جميعا شخصيا، لقد كان امتيازا في حياتي أن أكون جزءا من نادي تشيلسي وأنا فخور بجميع إنجازاتنا المشتركة، وسيظل تشيلسي وأنصاره دائما في قلبي.

رومان أبراموفيتش تشيلسي
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