مدرب الأهلي: درسنا صنداونز جيدا وثقتنا كبيرة في اللاعبين

الخميس، 10 مارس 2022 - 11:15

كتب : FilGoal

سامي قمصان - الأهلي

كشف سامي قمصان مدرب النادي الأهلي بأن فريقه درس ماميلودي صنداونز جيدا، ويثقوا تماما في تحقيق الفوز.

الأهلي يواجه ماميلودي صنداونز مساء السبت، ضمن مباريات الجولة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا.

وقال سامي قمصان في تصريحات لموقع الأهلي الرسمي: "المباراة تقام في ظروف صعبة بعد رحلة طيران شاقة عقب مباراة بيراميدز، إلى جانب اختلاف ظروف الطقس بين مصر وجنوب إفريقيا، وهو ما يضع مزيد من الأعباء على اللاعبين".

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وأضاف "أثق تماما في قدرات الجهاز الفني الكبيرة، وفي قدرة اللاعبين على تخطى هذه الصعاب والعودة بنتيجة إيجابية".

قمصان أتبع "التفاصيل الصغيرة دائما ما تكون سببا في الفوز بالبطولات، لذلك نعمل على الإعداد البدني والخططي جنبا إلى جانب الإعداد النفسي والتحفيز المستمر، ولدينا طموح كبير في الفوز باللقب الإفريقي للمرة الثالثة على التوالي".

مدرب الأهلي استمر "بدون شك مجموعتنا صعبة وكل فريق قام بتعاقدات قوية وهناك فرق مثل الهلال والمريخ السودانيان قاما بتغيير الأجهزة الفنية ولكننا عازمون على العمل بكل جدية من أجل اللقب ".

وأتم "غرفة ملابس الفريق تشهد دور مهم للاعبين الكبار في تجديد طموحات اللاعبين والتعامل مع الضغوط المختلفة.

كان صنداونز قد فاز على الأهلي ذهابا بهدف على استاد القاهرة.

ويحتل الأهلي حاليا المركز الثاني في ترتيب المجموعة برصيد أربع نقاط، فيما يحتل صنداونز الصدارة برصيد 7 نقاط.

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