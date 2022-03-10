مواعيد مباريات اليوم 10 مارس 2022.. مصطفى محمد يواجه برشلونة.. ومؤجلات الدوري الإنجليزي
الخميس، 10 مارس 2022 - 10:43
كتب : FilGoal
يحل اليوم جالاتاسراي ضيفا على برشلونة في ذهاب دور الـ 16 من الدوري الأوروبي في تمام الساعة 10 مساء (BEIN sports premium 1HD)
كما يلعب وست هام مع إشبيلية في تمام الساعة 7:45 مساء (BEIN sports premium 1HD)
وفي الدوري الإنجليزي يلعب تشيلسي مع نورويتش سيتي الساعة 9:30 مساء (BEIN Sports extra 1)
وتفتتح مباريات دور الـ 32 من كأس مصر بمواجهة المقاولون العرب والمصرية للاتصالات في تمام الساعة 6:00 مساء (أون تايم سبورتس)
طالع مباريات اليوم بالكامل من هنا
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