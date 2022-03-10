مواعيد مباريات اليوم 10 مارس 2022.. مصطفى محمد يواجه برشلونة.. ومؤجلات الدوري الإنجليزي

الخميس، 10 مارس 2022 - 10:43

كتب : FilGoal

فرينكي دي يونج وعثمان ديمبيلي - برشلونة X بلباو

يحل اليوم جالاتاسراي ضيفا على برشلونة في ذهاب دور الـ 16 من الدوري الأوروبي في تمام الساعة 10 مساء (BEIN sports premium 1HD)

كما يلعب وست هام مع إشبيلية في تمام الساعة 7:45 مساء (BEIN sports premium 1HD)

وفي الدوري الإنجليزي يلعب تشيلسي مع نورويتش سيتي الساعة 9:30 مساء (BEIN Sports extra 1)

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وتفتتح مباريات دور الـ 32 من كأس مصر بمواجهة المقاولون العرب والمصرية للاتصالات في تمام الساعة 6:00 مساء (أون تايم سبورتس)

طالع مباريات اليوم بالكامل من هنا

الدوري الأوروبي مواعيد مباريات اليوم 10 مارس الدوري الإنجليزي الممتاز كأس مصر
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