كرة سلة - تعديل في مواعيد وأماكن نصف نهائي ونهائي الدوري

أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة عن موافقته على مقترح لجنة المسابقات بتغيير مواعيد وأماكن مباريات بطولة الدوري الممتاز.

وبناء عليه تقام مباريات دور الثمانية في أيام 19 و21 و25 و27 و31 مارس، بملاعب الأندية.

فيما تقام مباريات دور النهائي في أيام 22 و24 و26 و28 و30 أبريل، في صالة برج العرب بالإسكندرية.

فيما يقام الدور النهائي أيام 8 و10 و12 و14 و16 مايو، على صالة حسن مصطفى في مدينة 6 أكتوبر.

وتقام المباريات بنظام الـ best of 5 كما هي العادة في الموسمين الماضيين.