مران الزمالك – تدريبات بدنية وخفيفة بالكرة.. انتظام عبد الله جمعة وراحة لشيكابالا

خاض لاعبو الزمالك تدريبات بدنية في مران اليوم الأربعاء الذي أقيم في استاد القاهرة تحت قيادة مدرب الأحمال أندريه فيليب سوزا.

وقسم الجهاز الفني اللاعبين لمجموعتين لخوض تدريبات خفيفة بالكرة قبل بدء التدريبات الفنية والخططية.

كما خضع لاعبو الزمالك لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا قبل المباراة.

وانتظم عبد الله جمعة الظهير الأيسر للزمالك في المران بعد شفائه من الإصابة بكدمة في القدم.

وحصل محمود عبد الرازق "شيكابالا" على راحة للإصابة بشد في عضلة السمانة.

ويواجه الزمالك منافسه الوداد الجمعة المقبلة في استاد القاهرة في رابع جولات دوري أبطال إفريقيا ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

ويحتل الوداد المركز الثاني في المجموعة بست نقاط فيما يأتي الزمالك ثالثا بنقطتين.

ويتصدر بترو أتليتكو المجموعة بسبع نقاط، ويأتي مواطنه الأنجولي، ساجرادا أسبرانسا رابعا بنقطة وحيدة.