مران الزمالك – تدريبات بدنية وخفيفة بالكرة.. انتظام عبد الله جمعة وراحة لشيكابالا

الأربعاء، 09 مارس 2022 - 19:32

كتب : إبراهيم رمضان

احتفال لاعبو الزمالك بالهدف أمام الجونة

خاض لاعبو الزمالك تدريبات بدنية في مران اليوم الأربعاء الذي أقيم في استاد القاهرة تحت قيادة مدرب الأحمال أندريه فيليب سوزا.

وقسم الجهاز الفني اللاعبين لمجموعتين لخوض تدريبات خفيفة بالكرة قبل بدء التدريبات الفنية والخططية.

كما خضع لاعبو الزمالك لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا قبل المباراة.

أخبار متعلقة
الفوز الأول منذ 5 سنوات.. لدغة فيكتوري تقود طلائع الجيش لهزيمة المصري حوار في الجول – مدافع سموحة: تعليمات سامي سبب تسجيلي للأهداف.. وخطوة غير معتادة خلف تطور أدائي الإسماعيلي يدخل معسكرا مغلقا استعدادا لملاقاة بتروجت

وانتظم عبد الله جمعة الظهير الأيسر للزمالك في المران بعد شفائه من الإصابة بكدمة في القدم.

وحصل محمود عبد الرازق "شيكابالا" على راحة للإصابة بشد في عضلة السمانة.

ويواجه الزمالك منافسه الوداد الجمعة المقبلة في استاد القاهرة في رابع جولات دوري أبطال إفريقيا ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

ويحتل الوداد المركز الثاني في المجموعة بست نقاط فيما يأتي الزمالك ثالثا بنقطتين.

ويتصدر بترو أتليتكو المجموعة بسبع نقاط، ويأتي مواطنه الأنجولي، ساجرادا أسبرانسا رابعا بنقطة وحيدة.

الزمالك الوداد في إفريقيا
نرشح لكم
رسالة فيريرا للاعبي الزمالك: معا يمكننا الفوز بكل البطولات.. وإن تذكرتم المشاكل فالأمر انتهى بعثة الوداد تصل مصر استعدادا لملاقاة الزمالك أيمن أشرف: لدينا طموح للفوز بالحادية عشر.. وعلاقتي مع الشناوي ممتدة سفير مصر في جنوب إفريقيا يكشف حقيقة الحضور الجماهيري لمباراة صنداونز والأهلي مرتضى: أولاد الزمالك في عزلة تامة عن الأحداث المتعمدة.. ونرحب بالوداد في بلده الثاني دوري أبطال إفريقيا - موعد مباراة الأهلي مع صنداونز.. القنوات الناقلة دوري أبطال إفريقيا - 23 لاعبا في قائمة الأهلي لمواجهة صنداونز تحديد موعد وصول الوداد إلى مصر لملاقاة الزمالك
أخر الأخبار
العشري: الدور الثاني بدأ مبكرا.. ومركزنا لا يليق بـ طلائع الجيش 21 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل دوري الأبطال - بنزيمة يقود هجوم ريال مدريد ضد باريس.. وفالفيردي يعوض كاسيميرو 26 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
كرة يد - مرحلة تتويج بطل الدوري.. الأهلي يطارد الزمالك بالفوز على سبورتنج 34 دقيقة | رياضات أخرى
مران الزمالك – تدريبات بدنية وخفيفة بالكرة.. انتظام عبد الله جمعة وراحة لشيكابالا ساعة | دوري أبطال إفريقيا
الفوز الأول منذ 5 سنوات.. لدغة فيكتوري تقود طلائع الجيش لهزيمة المصري ساعة | الدوري المصري
حوار في الجول – مدافع سموحة: تعليمات سامي سبب تسجيلي للأهداف.. وخطوة غير معتادة خلف تطور أدائي ساعة | الدوري المصري
توخيل يعلق على اقتراب كريستينسن من برشلونة ساعة | الدوري الإنجليزي
مدرب جالاتا سراي: برشلونة يمر بأفضل فتراته في الموسم.. ولا يجب أن نعاني مجددا ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 نبأ سار لمنتخب مصر بسبب انتصار ليفربول على نورويتش 2 تهديد كبير ورقم يحدث لأول مرة.. ماذا قدم محمد صلاح مع ليفربول أمام وست هام 3 سيناريوهات تأهل الأهلي - كل الطرق تبدأ من صنداونز 4 قرعة ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.. سهلة لـ ليفربول وتشيلسي يواجه قاهر الكبار