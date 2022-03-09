توخيل يعلق على اقتراب كريستينسن من برشلونة

علق توماس توخيل مدرب تشيلسي عن التقارير التي أشارت إلى اقتراب أندرياس كريستينسن من الانضمام إلى برشلونة في الموسم المقبل.

وكانت العديد من التقارير قد أكدت عن توصل برشلونة إلى اتفاق لضم كريستينسن في صفقة انتقال حر في الموسم المقبل.

وينتهي تعاقد كريستينسن مع تشيلسي بنهاية الموسم الحالي ويحق له التوقيع مع أي ناد بشكل مجاني بداية من الموسم المقبل.

وقال توخيل في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة نورويتش سيتي: "بالطبع جميع تلك الإشاعات قد وصلت إلينا ومن الواضح إننا لسنا سعداء بذلك ولكن في نفس الوقت يجب أن نفكر في إمكانية تركه لنا وهذا شيء لا نحبه".

وتابع "أنا ومثلي النادي نعتقد أن الأفضل له هو البقاء في النادي ونحن نعتمد بشكل كبير عليه، هو لم يوقع بعد لذلك لا يمكنك التواصل وهذه إشارة لنا أيضا".

واستمر "ليس لدي معلومات عن الأمر، ليس معلومات لا أرغب في مشاركتها ولكن لا توجد معلومات على الإطلاق".

وأضاف "لا اعتقد أن وجهته نحو برشولنة ستؤثر على استخدامي له في الموسم الحالي لأن هذه الأشياء تحدث وأفضل شيء هو محاولة عدم أخذ الأمور على محمل شخصي عندما تحدث مثل تلك الأشياء".

وأتم "هو لا يزال لاعبنا وسنفعل الأفضل لدينا حتى نهاية عقده هو لاعب تشيلسي هذه هي النقطة وهو يعلم إننا نقدره كثيرا".

ويستعد تشيلسي لمواجهة نورويتش سيتي في المباراة المقدمة من الجولة الـ 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل تشيلسي المركز الثالث في جدول ترتيب الددوري الإنجليزي الممتاز برصيد 53 نقطة وبفارق 10 نقاط عن ليفربول صاحب المركز الثاني.