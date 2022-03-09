مران الأهلي في جنوب إفريقيا - فحوصات لـ هاني وحمدي والشحات قبل مواجهة صنداونز

كشف أحمد أبوعبلة رئيس الجهاز الطبي بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن خضوع محمد هاني لاعب الفريق لأشعة سونار من أجل الاطمئنان على حالته بعدما اشتكى من آلام بسيطة في العضلة الضامة خلال مشاركته في مباراة بيراميدز بالدوري.

وفاز الأهلي على بيراميدز بثلاثية دون رد، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الثامنة للدوري المصري. (طالع التفاصيل)

وأوضح أبو عبلة أن الفحص المبدئي للاعب مطمئن، وأن خضوعه لأشعة السونار يأتي من أجل الوقوف على حالته بشكل دقيق قبل تحديد موقفه من المشاركة في التدريبات.

كذلك أكد أن حمدي فتحي سيخضع لفحص طبي للاطمئنان على حالته بعدما اشتكى من آلام بسيطة في العضلة الخلفية.

وأوضح أن اللاعب شعر بثقل خفيف في العضلة الخلفية، وسوف يخضع للفحص في ظل رغبة الجهاز الفني في التأكد من جاهزيته قبل المشاركة بالمران.

وأيضا سيخضع حسين الشحات لاختبار طبي بعدما شعر بآلام في عضلة السمانة.

ويلعب الأهلي ضد صنداونز في الجولة الرابعة من مجموعات دوري أبطال إفريقيا يوم السبت.