مران الأهلي في جنوب إفريقيا - فحوصات لـ هاني وحمدي والشحات قبل مواجهة صنداونز

الأربعاء، 09 مارس 2022 - 18:00

كتب : حسام نور الدين

الأهلي - المريخ

كشف أحمد أبوعبلة رئيس الجهاز الطبي بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن خضوع محمد هاني لاعب الفريق لأشعة سونار من أجل الاطمئنان على حالته بعدما اشتكى من آلام بسيطة في العضلة الضامة خلال مشاركته في مباراة بيراميدز بالدوري.

وفاز الأهلي على بيراميدز بثلاثية دون رد، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الثامنة للدوري المصري. (طالع التفاصيل)

وأوضح أبو عبلة أن الفحص المبدئي للاعب مطمئن، وأن خضوعه لأشعة السونار يأتي من أجل الوقوف على حالته بشكل دقيق قبل تحديد موقفه من المشاركة في التدريبات.

أخبار متعلقة
سفير مصر في جنوب إفريقيا يكشف حقيقة الحضور الجماهيري لمباراة صنداونز والأهلي دوري أبطال إفريقيا - موعد مباراة الأهلي مع صنداونز.. القنوات الناقلة دوري أبطال إفريقيا - 23 لاعبا في قائمة الأهلي لمواجهة صنداونز الأهلي يصل جوهانسبرج استعدادا لمواجهة صنداونز

كذلك أكد أن حمدي فتحي سيخضع لفحص طبي للاطمئنان على حالته بعدما اشتكى من آلام بسيطة في العضلة الخلفية.

وأوضح أن اللاعب شعر بثقل خفيف في العضلة الخلفية، وسوف يخضع للفحص في ظل رغبة الجهاز الفني في التأكد من جاهزيته قبل المشاركة بالمران.

وأيضا سيخضع حسين الشحات لاختبار طبي بعدما شعر بآلام في عضلة السمانة.

ويلعب الأهلي ضد صنداونز في الجولة الرابعة من مجموعات دوري أبطال إفريقيا يوم السبت.

الأهلي صنداونز دوري أبطال إفريقيا
نرشح لكم
الأهلي: كوكا يقترب من العودة للتدريبات الجماعية خلال أسبوعين مباشر في الدوري - طلائع الجيش (1)-(0) المصري.. الثاني يضيع التعادل السابع لزعيم الفلاحين.. فيوتشر يحصد نقطة من غزل المحلة تشكيل الدوري - عمرو مرعي يقود هجوم المصري.. وغياب مهند لاشين عن طلائع الجيش انتهت في الدوري - غزل المحلة (0)-(0) فيوتشر تشكيل الدوري - أحمد غنيم يقود غزل المحلة.. وغياب رفعت وفاروق عن فيوتشر الأهلي يصل جوهانسبرج استعدادا لمواجهة صنداونز مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 9 مارس 2022 والقنوات الناقلة.. قمة ريال مدريد وباريس
أخر الأخبار
الدرجة الثانية - وفاة أحمد فتحي مدافع بايونيرز دقيقة | الدرجة الثانية
رسالة فيريرا للاعبي الزمالك: معا يمكننا الفوز بكل البطولات.. وإن تذكرتم المشاكل فالأمر انتهى 5 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
الأهلي: كوكا يقترب من العودة للتدريبات الجماعية خلال أسبوعين 10 دقيقة | الدوري المصري
كرة يد - مرحلة تتويج بطل الدوري.. الزمالك يحصد الفوز الأول 16 دقيقة | رياضات أخرى
مران الأهلي في جنوب إفريقيا - فحوصات لـ هاني وحمدي والشحات قبل مواجهة صنداونز 17 دقيقة | الدوري المصري
بعثة الوداد تصل مصر استعدادا لملاقاة الزمالك 20 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
مباشر في الدوري - طلائع الجيش (1)-(0) المصري.. الثاني يضيع ساعة | الدوري المصري
التعادل السابع لزعيم الفلاحين.. فيوتشر يحصد نقطة من غزل المحلة ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 نبأ سار لمنتخب مصر بسبب انتصار ليفربول على نورويتش 2 تهديد كبير ورقم يحدث لأول مرة.. ماذا قدم محمد صلاح مع ليفربول أمام وست هام 3 سيناريوهات تأهل الأهلي - كل الطرق تبدأ من صنداونز 4 قرعة ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.. سهلة لـ ليفربول وتشيلسي يواجه قاهر الكبار