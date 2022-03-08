الأحمر إلى القمة.. الأهلي يهزم بيراميدز بثلاثية ويكبد إيهاب جلال الخسارة الأولى في الدوري

الثلاثاء، 08 مارس 2022 - 22:05

كتب : عمرو عبد المنعم

الأهلي ضد بيراميدز

انفرد الأهلي بصدارة الدوري المصري بعدما حقق الفوز على بيراميدز بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الثامنة للمسابقة، وأقيمت بملعب الأهلي we السلام.

ورفع الأهلي رصيده إلى النقطة 28 في صدارة ترتيب الدوري، بفارق نقطتين عن بيراميدز صاحب المركز الثاني.

ولا يزال هناك مباراة مؤجلة للفريق الأحمر.

ثلاثية فوز الأهلي سجلها محمد مجدي "أفشة" وعمرو السولية ومحمد شريف.

وتلقى بيراميدز الهزيمة الأولى له في الموسم الجاري سواء في الدوري أو الكونفدرالية الإفريقية.

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وصف المباراة

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سيطر الأهلي على اللعب في البداية وكان التهديد الأول للأحمر على مرمى شريف إكرامي في الدقيقة 9 من انطلاقة لمحمد هاني وعرضية قابلها أفشة بتسديدة مباشرة، لكن الكرة مرت جوار القائم.

وحصل محمد هاني على إنذار في الدقيقة 18 بعد تدخل مع عبد الله السعيد، وفي الدقيقة 21 حصل رمضان صبحي على إنذار بعد تدخل مع ياسر إبراهيم.

وانطلق عمر جابر من الناحية اليمنى وأرسل عرضية خطيرة أبعدها دفاع الأهلي.

وغلب على أداء الأهلي طوال الشوط الأول التمريرات بين لاعبي الدفاع ومحمد الشناوي، في محاولة لبناء اللعب من الخلف للأمام.

وأهدر إبراهيم عادل أخطر فرصة في الشوط الأول بعدما خطف بيراميدز الكرة من لاعبي الأهلي، وانطلق اللاعب الشاب نحو مرمى محمد الشناوي لكنه سدد الكرة في الشباك الخارجية.

وتلقى أفشة البطاقة الصفراء في الدقيقة 37 بعد تدخل مع رمضان صبحي.

لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

الشوط الثاني

مع بداية الشوط الثاني لم ينتظر الأهلي كثيرا وسجل هدف التقدم في الدقيقة الأولى بعدما استغل خطأ بين لاعبي بيراميدز في التمرير أمام المرمى.

لتصل الكرة إلى أفشة الذي راوغ شريف إكرامي ووضع الكرة في الشباك بالقدم اليسرى.

عقب الهدف اشتعلت المباراة وانطلق بيراميدز للهجوم في محاولة للتعادل وكاد عبد الله السعيد أن يسجل بعدما سدد من أمام منطقة الجزاء كرة ارتدت من القائم ووصلت إلى عمر جابر الذي سدد مرة أخرى واصطدمت الكرة في القائم الآخر.

وأجرى موسيماني المدير الفني للأهلي التبديل الأول في الدقيقة 59 بنزول عمرو السولية بدلا من أحمد عبد القادر.

ووصلت الكرة إلى فاجري لاكاي داخل منطقة الجزاء وسدد بقوة لكن الشناوي أبعد الكرة لركنية.

وشارك الثنائي حسين الشحات وأيمن أشرف بدلا من بيرسي تاو وحمدي فتحي.

وكاد الشحات أن يسجل الهدف الثاني للأحمر بعد عرضية من علي معلول ليسدد بشكل مباشر لكن شريف إكرامي يتصدى للكرة ويبعدها لركنية.

وأهدر فاجري لاكاي أخطر فرصة لبيراميدز في المباراة بعدما وصلت له الكرة أمام مرمى الأهلي وسدد لكن محمد الشناوي أنقذها ببراعة، لتعود له ويمر من أيمن أشرف ويسدد أعلى العارضة.

ودفع إيهاب جلال بالثنائي بلاتي توريه ومحمود وادي بدلا من عبد الله السعيد ووليد الكرتي لتنشيط الهجوم.

وشارك الثنائي لويس ميكيسوني وكريم فؤاد بدلا من أفشة ومحمد هاني في آخر تبديلات الأهلي.

وكاد محمد شريف أن يسجل الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 84 بعدما قطع ديانج الكرة مستغلا خطأ في التمرير من دفاع بيراميدز، لتصل الكرة إلى مهاجم الأهلي أمام المرمى ويسدد بشكل مباشر بجوار القائم.

صحوة حمراء في الدقائق الأخيرة

ونجح عمرو السولية في تسجيل الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 86 بتسديدة مباشرة من خارج منطقة الجزاء ذهبت على يسار الحارس شريف إكرامي.

وفي الوقت بدل الضائع سجل محمد شريف هدف الأهلي الثالث مستغلا خطأ من أحمد سامي في إبعاد الكرة ليتابع ويكملها في الشباك.

لتنتهي المباراة بفوز الأهلي بثلاثية دون رد.

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