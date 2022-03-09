بعثة الوداد تصل مصر استعدادا لملاقاة الزمالك

وصلت بعثة الوداد المغربي إلى مصر مساء اليوم الأربعاء استعدادا لملاقاة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا.

ويواجه الزمالك منافسه الوداد الجمعة المقبلة في استاد القاهرة في رابع جولات دوري أبطال إفريقيا ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

ومن المقرر أن يخوض الوداد مرانه الأول في السادسة مساء على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي.

ووجه مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك الدعوة لبعثة الوداد الإدارية لزيارة مقر النادي الأبيض.

ويحتل الوداد المركز الثاني في المجموعة بست نقاط فيما يأتي الزمالك ثالثا بنقطتين.

ويتصدر بترو أتليتكو المجموعة بسبع نقاط، ويأتي مواطنه الأنجولي، ساجرادا أسبرانسا رابعا بنقطة وحيدة.

يذكر أن لقاء الزمالك انتهى بفوز الوداد على الزمالك بثلاثة أهداف لهدف.