كاراجر: العالم سينقسم بين صلاح ومبابي كما حدث مع ميسي ورونالدو

يؤمن جيمي كاراجر أسطورة ليفربول بأن الثنائي محمد صلاح نجم ليفربول وكيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان جاهزان للتنافس على الأفضل في العالم في السنوات المقبلة.

كيليان مبابي النادي : باريس سان جيرمان محمد صلاح النادي : ليفربول ليونيل ميسي النادي : باريس سان جيرمان كريستيانو رونالدو النادي : مانشستر يونايتد

وقال كاراجر لشبكة سكاي سبورتس: "أؤمن بأن العالم سينقسم بين صلاح ومبابي حول الأفضل في العالم كما حدث مع ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو في السنوات الأخيرة".

وأضاف "أعتقد أن رؤية ميسي يتوج الكرة الذهبية العام الماضي ستكون المرة الأخيرة التي نشاهد فيها ميسي أو رونالدو على منصات التتويج بالجوائز الفردية".

وواصل مدافع منتخب إنجلترا السابق "أظن أن الجيل الجديد جاهز لحمل الشعلة من بعدهما".

وتابع "أرقام صلاح في الموسم الحالي توضح مدى تفوقه بفارق كبير على كل لاعبي الدوري الإنجليزي، أقوى بطولة في العالم".

صلاح نجح في تسجيل 27 هدفا وصنع 10 في 34 مباراة شارك فيها هذا الموسم بمختلف المسابقات، وهو هداف الدوري الإنجليزي برصيد 19 هدفا.

وأكمل "نرى مبابي يتألق في الدوري الفرنسي وهو دوري أقل في المستوى من نظيره الإنجليزي، لكنه يظهر بقوة في دوري أبطال أوروبا، مستواه أمام ريال مدريد يخبرك بمدى جودته".

مبابي سجل 24 هدفا وصنع 17 خلال 34 مباراة شارك فيها هذا الموسم بمختلف المسابقات.

ويقضي صلاح موسمه الخامس مع ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 237 مباراة شارك بها مع ليفربول سجل صلاح 152 هدفا وأرسل 57 تمريرة حاسمة.

وتوج بخمسة ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وأخيرا كأس رابطة المحترفين.