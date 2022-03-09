أيمن أشرف: لدينا طموح للفوز بالحادية عشر.. وعلاقتي مع الشناوي ممتدة

الأربعاء، 09 مارس 2022 - 16:52

كتب : حسام نور الدين

أيمن أشرف - الأهلي - الرجاء - السوبر الإفريقي

قال أيمن أشرف لاعب الأهلي إن الفريق حقق فوزا مهما على حساب بيراميدز في بطولة الدوري، قبل مواجهة صنداونز في الجولة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا يوم السبت المقبل.

وقال أيمن أشرف عبر موقع الأهلي الرسمي: "بطولة الدوري تمثل أهمية كبيرة للجهاز الفني واللاعبين والجماهير، وكان مهما للغاية استعادة الصدارة من المنافس المباشر في الوقت الحالي".

وأشار "مواجهة صنداونز ستكون صعبة، خاصة أنه فريق مميز، بالإضافة إلى ظروف إقامة اللقاء بعد مباراة بيراميدز ورحلة طيران شاقة وتوقيت المباراة مع ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة".

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وأضاف "نلعب دائما على الفوز باللقب وتخطي الظروف الصعبة، وأثق في قدرة الفريق على الظهور بشكل مميز والعودة من جوهانسبرج بنتيجة إيجابية".

وأردف "الفريق لديه طموح كبير في الفوز باللقب للمرة الحادية عشرة، والعودة إلى كأس العالم للأندية وأن دوافع اللاعبين متجددة باستمرار للفوز بكل البطولات".

وأكمل "خط دفاع الفريق يؤدي المطلوب منه بكل جدية، وهناك منافسة قوية بين الجميع، ولا يوجد لاعب أساسي وآخر احتياطي، خاصة مع ظروف الإصابات وغيرها مشيرا إلى أن الفريق كله يضع مصلحة الأهلي فوق كل اعتبار".

وقال "دائما ما يكون هناك تواصل بين اللاعبين في الملعب، وهناك تواصل بيني وبين محمد الشناوي وهو قائد الفريق وعلاقتنا ممتدة منذ أن تواجدنا في استراحة قطاع الناشئين بالنادي قبل سنوات طويلة وكلنا نتبادل الأدوار في الفريق".

وهنأ أيمن مدربه بيتسو موسيماني المدير الفني بعد تمديد عقده لمدة موسمين قادمين مؤكدا أنه مدير فني قدير وصاحب بصمة مؤثرة، وكل لاعب بالفريق يسعى لأن يكون عند حسن ظنه متمنيا له التوفيق في قيادة الأهلي نحو المزيد من البطولات خلال الفترة المقبلة.

واختتم أيمن أشرف تصريحاته بتوجيه الشكر إلى جماهير الأهلي مؤكدا أنهم الداعم الأول والسبب الأبرز في كل ما تحقق من إنجازات، وشدد على أن الجيل الحالي يقاتل من أجل إسعادهم بالبطولات.

وتغلب الأهلي على بيراميدز بثلاثة أهداف دون مقابل ضمن مباريات الدوري المصري لينفرد بصدارة الترتيب.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في مجموعته بدوري أبطال إفريقيا برصيد 4 نقاط، بينما في الصدارة صنداونز بـ 7 نقاط.

وكان لقاء الذهاب بين الفريقين الذي أقيم على استاد القاهرة قد انتهى بفوز الفريق الجنوب إفريقي بهدف دون مقابل.

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