سفير مصر في جنوب إفريقيا يكشف حقيقة الحضور الجماهيري لمباراة صنداونز والأهلي

وصف أحمد الفاضلي سفير مصر في جنوب إفريقيا، مباراة صنداونز والأهلي بـ "نهائي مبكر" وتحدث عن إمكانية حضور الجماهير.

ووصل الأهلي اليوم إلى جنوب إفريقيا لمواجهة صنداونز في الجولة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا يوم السبت المقبل.

وقال السفير المصري لـ إذاعة ميجا أف إم: "حتى الآن لا يوجد شيء رسمي يوضح وجود حضور الجماهير في مباراة الأهلي وصنداونز لأنه من ضمن احترازات كورونا في البلاد عدم السماح لحضور الجماهير للمباريات".

وشدد "أتوقع أن يكون هناك خطاب رسمي لرئيس الجمهورية والقرار النهائي بحضور الجماهير من عدمه سيتحدد يوم الجمعة المقبل، خاصة وأن البعض يردد بإمكانية وجود حضور جماهيري".

وأكمل "توجد الآن 800 إصابة بفيروس كورونا في اليوم الواحد وهذا عدد بسيط، خاصة وأن الاصابات كانت 32 ألف في اليوم".

وأضاف "حالة الطقس في الخريف في بعض الأيام تشهد أمطارا خفيفة لكن الطقس يوم المباراة لن تشهد أي أمطار".

وأتم "أتمنى من اللاعبين الفوز وهز شباك صنداونز وأن يكون لديهم الإصرار والعزيمة للفوز".

وكان لقاء الذهاب بين الفريقين الذي أقيم على استاد القاهرة قد انتهى بفوز الفريق الجنوب إفريقي بهدف دون مقابل.

ويتواجد الأهلي في المركز الثاني للمجموعة برصيد 4 نقاط وهو نفس رصيد المريخ السوداني بفارق 3 نقاط عن صنداونز المتصدر.