إيقاف تميمة أتليتكو مينيرو بسبب "السلوك المخيف"

تعرضت تميمة نادي أتليتكو مينيرو للإيقاف لمباراة واحدة بسبب "سلوك مخيف" في مباراة الدربي ضد كروزيرو ببطولة ولاية ميناس جرايس في البرازيل.

وتُعرف تميمة النادي باسم "الديك" في إشارة للقب النادي وتواجد خلف المرمى أثناء تسجيل لاعبي كروزيرو هدفا في الدربي ضد الفريق في مباراة مينيراو.

ومنعت التميمة لاعبي كروزيرو من الاحتفال أمام الجماهير بهدف التعادل.

وأعلن اتحاد الولاية إيقاف التميمة لمباراة واحدة بسبب "السلوك المخيف" ولن تتواجد في مباراة أتليتكو مينيرو ضد أتليتكو كالدينسي يوم 19 مارس المقبل على ملعب الأول.

Alô @galodoido está convidado a ficar na arquibancada em 🐔🔥👊🏾 Oh Galo doido que chegou botou terror 🐔 @Atletico pic.twitter.com/aFKvUHJ7mI — 𝐂𝐚𝐦𝐢𝐬𝐚 𝟏𝟑 𝐝𝐨 𝐆𝐚𝐥𝐨 (@Camisa13doGalo) March 8, 2022

وقال البيان أيضا إنه "من الضروري اعتماد أساليب تربوية لوقف الممارسات المماثلة" في المستقبل.

💪🐔 Bora levar o nome do #Galo para o topo em diversos âmbitos! Siga o @InstitutoGalo e faça com que a Massa também esteja na liderança no quesito solidariedade. 🖤🤍 Twitter: @InstitutoGalo Instagram: institutogalo Facebook: GaloInstituto pic.twitter.com/yw9zOAjYMk — Atlético 😷 (@Atletico) March 8, 2022

واستطاع أتليتكو مينيرو بطل الدوري والكأس من تحقيق الفوز على غريمه التقليدي في الدقيقة الخامسة من الوقت بدلا من الضائع.

ويتصدر أتليتكو مينيرو الترتيب برصيد 22 نقطة من 9 مباريات بفارق 3 نقاط عن غريمه التقليدي في المركز الثالث.

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