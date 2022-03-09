إيقاف تميمة أتليتكو مينيرو بسبب "السلوك المخيف"

الأربعاء، 09 مارس 2022 - 16:14

كتب : FilGoal

تميمة أتليتكو مينيرو

تعرضت تميمة نادي أتليتكو مينيرو للإيقاف لمباراة واحدة بسبب "سلوك مخيف" في مباراة الدربي ضد كروزيرو ببطولة ولاية ميناس جرايس في البرازيل.

وتُعرف تميمة النادي باسم "الديك" في إشارة للقب النادي وتواجد خلف المرمى أثناء تسجيل لاعبي كروزيرو هدفا في الدربي ضد الفريق في مباراة مينيراو.

ومنعت التميمة لاعبي كروزيرو من الاحتفال أمام الجماهير بهدف التعادل.

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وأعلن اتحاد الولاية إيقاف التميمة لمباراة واحدة بسبب "السلوك المخيف" ولن تتواجد في مباراة أتليتكو مينيرو ضد أتليتكو كالدينسي يوم 19 مارس المقبل على ملعب الأول.

وقال البيان أيضا إنه "من الضروري اعتماد أساليب تربوية لوقف الممارسات المماثلة" في المستقبل.

واستطاع أتليتكو مينيرو بطل الدوري والكأس من تحقيق الفوز على غريمه التقليدي في الدقيقة الخامسة من الوقت بدلا من الضائع.

ويتصدر أتليتكو مينيرو الترتيب برصيد 22 نقطة من 9 مباريات بفارق 3 نقاط عن غريمه التقليدي في المركز الثالث.

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