إصابة جديدة لـ ريس جيمس مع تشيلسي

الأربعاء، 09 مارس 2022 - 16:02

كتب : FilGoal

ريس جيمس تشيلسي بيرنلي

كشف الألماني توماس توخيل المدير الفني لـ تشيلسي عن تعرض لاعبه ريس جيمس لإصابة عضلية جديدة.

ويلعب تشيلسي مع نورويتش سيتي في مباراة مقدمة من الأسبوع 30 لـ الدوري الإنجليزي.

وقال توماس توخيل في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة نورويتش سيتي: "الجميع تواجد في التدريبات اليوم ما عدا تشيلويل وجيمس. جيمس لديه مشكلة عضلية في القدم الأخرى التي لم يتعرض للإصابة فيها المرة السابقة. نحتاج لمزيد من الفحوصات".

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وعاد ريس جيمس للمشاركة مع تشيلسي أمام ليفربول في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية بعد غياب لأكثر من شهرين.

وأضاف "تشيلويل لن يكون له فرصة للتواجد مجددا مع الفريق حتى نهاية الموسم".

وتعرض تشيلويل للإصابة بقطع في الرباط الصليبي أمام يوفنتوس في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

وتابع "أريد من بوليسيتش الحماسة والطموح والجوع أثناء وصوله إلى منطقة الست ياردات في المباراة".

وأتم "أريد بقاء كريستنسن ولكن هناك شكوك حول استمراره، علينا أن نفكر في إمكانية رحيله عنا. سأظل أقوم باختياره حتى اليوم الأخير له حتى لو وقع لأي ناد آخر".

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تشيلسي نورويتش الدوري الإنجليزي توماس توخيل
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