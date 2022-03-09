سكولز: دي بروين يقدم كل ما تريده من أي لاعب كرة قدم
الأربعاء، 09 مارس 2022 - 15:29
كتب : FilGoal
أسهب بول سكولز قائد مانشستر يونايتد السابق في الإشادة بكيفن دي بروين نجم مانشستر سيتي، ووصفه بأنه الأفضل في العالم بمركزه.
وقال سكولز عن دي بروين "إنه أفضل لاعب خط وسط في الدوري الإنجليزي وربما الأفضل في العالم".
وأضاف لشبكة bt sport "لا أستطيع التفكير في أي لاعب يقترب من مستواه".
وتابع "دي بروين يسجل ويصنع الأهداف ويدافع ويمرر ببراعة".
وأتم أسطورة يونايتد "دي بروين يقدم كل ما تريده من أي لاعب كرة قدم".
وسجل دي النجم البلجيكي 10 أهداف وصنع 8 خلال 31 مباراة لعبها مع الفريق السماوي هذا الموسم في مختلف البطولات.
وتألق مؤخرا في دربي مانشستر بتسجيل ثنائية أمام مانشستر يونايتد في المباراة التي انتهت بفوز سيتي 4-1.
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