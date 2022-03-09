المرة الثانية هذا الموسم.. محرز أفضل لاعب في مانشستر سيتي لشهر فبراير

حصد الجزائري رياض محرز جائزة لاعب شهر فبراير في مانشستر سيتي.

وسجل الدولي الجزائري 5 أهداف في 7 مباريات بواقع ثنائية في شباك فولام بكأس الاتحاد الإنجليزي وهدف في شباك برينتفورد وآخر في توتنام بالدوري الإنجليزي.

كما سجل أيضا في شباك سبورتنج لشبونة وصنع آخر في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

وتفوق محرز في شهر فبراير على رحيم سترلينج وفيل فودين.

ووصل محرز لـ 22 هدفا في 31 مباراة الموسم الجاري كما صنع 7 أهدافا أيضا.

وفاز محرز بالجائزة للمرة الثانية الموسم الحالي بعدما حصد جائزة شهر ديسمبر 2021.

وسبق أن حصد كل من جابريل جيسوس وبرناردو سيلفا (3 مرات) وكيفين دي بروين جائزة أفضل لاعب في سيتي الموسم الجاري.

ويحتل سيتي صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 69 نقطة بعد مرور 28 جولة.

ويستعد الفريق للقاء سبورتينج لشبونة في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا بعدما فاز ذهابا 5-0 في البرتغال.