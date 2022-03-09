زميله السابق: أتمنى ألا ينجح محمد صلاح في تسجيل هاتريك بمباراته القادمة

الأربعاء، 09 مارس 2022 - 13:49

كتب : FilGoal

محمد صلاح ضد برايتون

يتمنى آدم لالانا لاعب وسط برايتون الحالي وليفربول السابق ألا ينجح محمد صلاح مهاجم الريدز في تسجيل ثلاثة أهداف بمباراته القادمة.

وتزامل الثنائي منذ انضمام صلاح للريدز في صيف 2017، قبل أن ينتقل لالانا إلى برايتون مطلع الموسم الماضي.

في البداية قال صلاح تعليقا على ارتطام تسديدتيه بالقائمين في لقاء إنتر: "ارتطمت تسديداتي بالقائم مرتين، ربما في المباراة المقبلة سأسجل ثلاثة أهداف".

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ورد لالانا على تصريحات صلاح عبر هيئة الإذاعة البريطانية BBC: "أتمنى ألا يحدث ذلك، لأن مباراته المقبلة ستكون ضد برايتون".

ويحل ليفربول ضيفا على برايتون ضمن الجولة 29 من الدوري الإنجليزي يوم السبت المقبل.

ليفربول يبحث عن الفوز ليقترب أكثر من صدارة مانشستر سيتي الذي يبتعد بفارق 6 نقاط، لكن ليفربول أمامه مباراة مؤجلة ضد أرسنال سيلعبها يوم الأربعاء التالي.

بينما يحتل برايتون المركز الـ13 برصيد 33 نقطة.

ويتصدر محمد صلاح جدول هدافي المسابقة برصيد 19 هدفا، بفارق 7 أهداف عن أقرب ملاحقيه، زميليه ديوجو جوتا وساديو ماني.

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