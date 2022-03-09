تليجراف: غياب رونالدو يتواصل عن مانشستر يونايتد

الأربعاء، 09 مارس 2022 - 13:35

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو مانشستر يونايتد

تواصل غياب البرتغالي كريستيانو رونالدو عن صفوف فريقه مانشستر يونايتد.

وغاب رونالدو عن صفوف مانشستر يونايتد في الديربي الأخير والذي خسره الشياطين بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

وبحسب "تليجراف"، فإن رونالدو لم يشارك في تدريبات مانشستر يونايتد في آخر ثلاثة أيام.

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ولن يتواجد رونالدو في تدريبات الفريق الأيوم الأربعاء أيضا.

ورفض مانشستر يونايتد تأكيد أو نفي ما إن كان سفر رونالدو للبرتغال بإذن وموافقة من النادي.

وسافر كريستيانو رونالدو إلى البرتغال فور علمه بعدم إمكانية تواجده في قائمة الفريق لخوض دربي مانشستر ضد مانشستر سيتي، وذلك بحسب "ذا أثليتك".

وذكر الموقع أن رونالدو سافر إلى البرتغال بمجرد أن علم بغيابه عن ديربي مانشستر، حيث أبلغ عن مشكلة في الفخذ ولم يستطع العلاج تهدئتها، ليستقل طائرته إلى البرتغال قبل يوم الأحد

وتسببت الرحلة في مفاجأة داخل غرفة خلع الملابس وفقا للمصدر ذاته، فعلى الرغم من أنه لا يُلزم اللاعبون المصابون بحضور المباريات، إلا أنه يُقال إن زملاء رونالدو في الفريق كانوا يشعرون أن وجوده من الممكن أن يكون مفيدا نظرا لقيمته.

وخسر مانشستر يونايتد هذه المباراة بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، حيث سجل كيفن دي بروين "هدفين" ورياض محرز "هدفين"، بينما سجل جادون سانشو هدف الشياطين الحمر الوحيد.

على الجانب الآخر، لم تختلف تصريحات المدرب رالف رانجنيك عن هذه الرواية، حيث قال عن إصابة رونالدو: "يجب أن أصدق الطاقم الطبي".

وأوضح "أتاني الطبيب وأخبرني يوم الجمعة أن رونالدو لديه إصابة تمنعه من المشاركة في التدريبات، وتكرر الأمر يوم السبت".

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الخامس بـ47 نقطة، بفارق نقطة عن أرسنال الرابع الذي لعب 3 مباريات أقل.

كريستيانو رونالدو الدوري الإنجليزي مانشستر يونايتد
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