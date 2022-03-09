أس: ريال مدريد وأتليتكو يتصارعان على ضم ظهير شاختار الأوكراني

الأربعاء، 09 مارس 2022 - 13:05

كتب : FilGoal

فينيسيوس أجوستو - شاختار دونتسك

يدرس ريال مدريد وغريمه أتليتكو مدريد إمكانية ضم البرازيلي فينيسوس أوجوستو توبياس دا سيلفا لاعب شاختار دونتسك الأوكراني.

وأصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عدة قرارات أهمها السماح للاعبين والمدربين الأجانب في الأندية الروسية والأوكرانية بتعليق عقودهم حتى نهاية شهر يونيو الجاري. (طالع التفاصيل)

اللاعب البرازيلي البالغ 18 عاما انضم لصفوف شاختار دونتسك في نهاية شهر يناير ويشغل مركز الظهير الأيمن.

أخبار متعلقة
مؤتمر نيمار: لن ندافع أمام ريال مدريد.. وغياب كاسيميرو أفضلية لنا مؤتمر بوكيتينو: مبابي سيلعب ضد ريال مدريد.. وهذا ما علينا القيام به للفوز فينيسيوس: لا أعلم كيف فاز ريال مدريد بدوري الأبطال 13 مرة.. وهذا العامل الأهم أمام باريس مؤتمر أنشيلوتي: سنرى أفضل ما في ريال مدريد غدا..وهكذا ستستقبل الجماهير مبابي

وبحسب صحيفة "أس" الإسبانية يسعى الروخيبلانكوس لضم اللاعب على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء لتعويض رحيل كيران تريبير لصفوف نيوكاسل الإنجليزي في يناير الماضي.

يأتي ذلك في ضوء اعتماد أتليتكو مدريد على ماركوس يورنتي في مركز الظهير الأيمن إذ يعد مركزه الأساسي لاعب وسط.

في المقابل أضاف التقرير أن ريال مدريد يتابع اللاعب منذ عدة مواسم وجذب انتباه كل من مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي قبل التوقيع للفريق الأوكراني.

ويرغب الملكي في ضم اللاعب أيضا على سبيل الإعارة ليلتحق بصفوف فريق الشباب (كاستيا) ومن ثم يُصعّد للفريق الأول ليجاور داني كاربخال.

ويعوض ريال مدريد غياب كاربخال بكل من ناتشو وإيدير ميلتاو وأحيانا لوكاس فاسكيز.

وانضم فينيسوس أوجوستو لصفوف الفريق الأوكراني قادما من إنترناسيونال البرازيلي بعدما شارك في 7 مباريات تحت 17 عاما مع منتخب البرازيل.

أتليتكو مدريد ريال مدريد فينيسيوس أجوستو شاختار دونتسك
نرشح لكم
فينيسيوس: لا أعلم كيف فاز ريال مدريد بدوري الأبطال 13 مرة.. وهذا العامل الأهم أمام باريس ماركا: سواريز يغادر أتلتيكو مدريد.. وإنتر ميلان على رأس الوجهات المحتملة شقيق هازارد يتحدث عن مستقبله مع ريال مدريد أتليتكو مدريد يشعل صراع المربع الذهبي ويهزم بيتيس بثلاثية شتيجن: لا يمكننا ترك أذرعنا خارج منطقة الجزاء.. والحكم اتخذ قرارات صحيحة تشافي: إذا هاجمنا أفضل نفوز.. ولذلك خرج جافي إلى المركز الثالث.. برشلونة ينجو من فخ إلتشي بريمونتادا الشوط الثاني انتهت في إسبانيا - إلتشي (1)-(2) برشلونة.. نهاية الشوط الثاني
أخر الأخبار
زميله السابق: أتمنى ألا ينجح محمد صلاح في تسجيل هاتريك بمباراته القادمة 19 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تصفيات كأس العالم - أمين عمر وأبو الرجال يظهران تحكيميا في مواجهة الجزائر والكاميرون 31 دقيقة | تصفيات كأس العالم
ألعاب الصالات - ثلاث مواجهات حاسمة بين الأهلي والزمالك في 72 ساعة.. الموعد والقنوات الناقلة 32 دقيقة | رياضات أخرى
تليجراف: غياب رونالدو يتواصل عن مانشستر يونايتد 33 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أس: ريال مدريد وأتليتكو يتصارعان على ضم ظهير شاختار الأوكراني ساعة | الدوري الإسباني
سبورت: خطوة واحدة تفصل كريستنسن عن برشلونة ساعة | أوروبا
ناجلزمان: عندما نلعب بهذه القوة والشراهة يصعب إيقافنا ساعة | دوري أبطال أوروبا
إنزاجي: هدف محمد صلاح في مباراة الذهاب أسقطنا أرضا ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 نبأ سار لمنتخب مصر بسبب انتصار ليفربول على نورويتش 2 تهديد كبير ورقم يحدث لأول مرة.. ماذا قدم محمد صلاح مع ليفربول أمام وست هام 3 سيناريوهات تأهل الأهلي - كل الطرق تبدأ من صنداونز 4 قرعة ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.. سهلة لـ ليفربول وتشيلسي يواجه قاهر الكبار