أس: ريال مدريد وأتليتكو يتصارعان على ضم ظهير شاختار الأوكراني

يدرس ريال مدريد وغريمه أتليتكو مدريد إمكانية ضم البرازيلي فينيسوس أوجوستو توبياس دا سيلفا لاعب شاختار دونتسك الأوكراني.

وأصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عدة قرارات أهمها السماح للاعبين والمدربين الأجانب في الأندية الروسية والأوكرانية بتعليق عقودهم حتى نهاية شهر يونيو الجاري. (طالع التفاصيل)

اللاعب البرازيلي البالغ 18 عاما انضم لصفوف شاختار دونتسك في نهاية شهر يناير ويشغل مركز الظهير الأيمن.

وبحسب صحيفة "أس" الإسبانية يسعى الروخيبلانكوس لضم اللاعب على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء لتعويض رحيل كيران تريبير لصفوف نيوكاسل الإنجليزي في يناير الماضي.

يأتي ذلك في ضوء اعتماد أتليتكو مدريد على ماركوس يورنتي في مركز الظهير الأيمن إذ يعد مركزه الأساسي لاعب وسط.

في المقابل أضاف التقرير أن ريال مدريد يتابع اللاعب منذ عدة مواسم وجذب انتباه كل من مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي قبل التوقيع للفريق الأوكراني.

ويرغب الملكي في ضم اللاعب أيضا على سبيل الإعارة ليلتحق بصفوف فريق الشباب (كاستيا) ومن ثم يُصعّد للفريق الأول ليجاور داني كاربخال.

ويعوض ريال مدريد غياب كاربخال بكل من ناتشو وإيدير ميلتاو وأحيانا لوكاس فاسكيز.

وانضم فينيسوس أوجوستو لصفوف الفريق الأوكراني قادما من إنترناسيونال البرازيلي بعدما شارك في 7 مباريات تحت 17 عاما مع منتخب البرازيل.