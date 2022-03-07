فيفا يسمح للاعبين والمدربين الأجانب في روسيا وأوكرانيا بتعليق عقودهم

الإثنين، 07 مارس 2022 - 21:53

كتب : FilGoal

فيفا

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم الإثنين عدة قرارات أهمها السماح للاعبين والمدربين الأجانب في الأندية الروسية والأوكرانية بتعليق عقودهم حتى نهاية شهر يونيو الجاري.

وجاءت القرارات التي نشرها موقع فيفا الرسمي كالتالي:

** يحق للاعبين والمدربين في الأندية الأوكرانية تعليق عقودهم مباشرة حتى نهاية يونيو المقبل.

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**يحق للاعبين والمدربين في الأندية الروسية تعليق عقودهم مباشرة حتى نهاية يونيو المقبل إن لم يتم التوصل لاتفاق مع إدارات أنديتهم.

** يحق للاعبين الانتقال لأندية أخرى والتسجيل في قوائمهم حتى الـ7 من أبريل المقبل حتى لو كانت سوق الانتقالات مغلقة.

** يحق لأي ناد ضم لاعبين فقط بحد أقصى للحفاظ على نزاهة المسابقات.

** يمكن للاعبين القُصر الانتقال لأي ناد حتى لو لم يتموا سن الـ18.

وجاءت تلك القرارات في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا الأسبوع الماضي.

وكان فيفا والاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" قررا في وقت سابق استبعاد الأندية والمنتخبات الروسية من كافة المسابقات الرياضية.

وهو ما نتج عنه استبعاد سبارتاك موسكو من خوض دور الـ16 من الدوري الأوروبي بالإضافة لحرمان المنتخب الروسي من خوض ملحق التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2022.

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