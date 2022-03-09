رومانو: جيرارد يرغب في استمرار كوتينيو بشكل دائم ولكن
الأربعاء، 09 مارس 2022 - 12:13
كتب : FilGoal
يرغب ستيفن جيرارد في التعاقد مع لاعبه البرازيلي فيليبي كوتينيو بشكل دائم.
ويلعب كوتينيو معارا مع أستون فيلا قادما من برشلونة حتى نهاية الموسم الحالي.
كوتينيو شارك في 7 مباريات مع أستون فيلا حتى الآن، سجل خلالها ثلاثة أهداف وصنع ثلاثة آخرين.
وبحسب فابريزيو رومانو صحفي سكاي سبورتس، فإن جيرارد سيحب الاحتفاظ بزميله السابق في ليفربول بعقد دائم.
ويرغب مجلس إدارة أستون فيلا في تأجيل القرار الأخير حتى مايو المقبل ولكنهم سعداء بمستواه.
ويوجد بند شراء في عقد كوتينيو بقيمة 40 مليون يورو.
ويرغب برشلونة في بيع اللاعب ولكنهم ينتظرون قرار أسون فيلا الأخير.
وانتقل كوتينيو إلى برشلونة في يناير 2018 ليشارك مع الفريق الكتالوني في 106 مباراة، سجل خلالها 25 هدفا وصنع 14 آخرين.
نرشح لكم
فينجر يتحدث عن "ظاهرة جديدة" بشأن تجديد عقد محمد صلاح مع ليفربول دايلي ميل: إيفرتون مهدد بخصم نقاط في الدوري الإنجليزي أرتيتا عن لاكازيت: حظي بلحظات أفضل لتسجيل الأهداف.. لكنه يقدم مستوى جيد جدا قرار جديد من الدوري الإنجليزي ضد روسيا.. وتبرع لـ أوكرانيا متفوقا على محمد صلاح.. لويس دياز يحصد جائزة أجمل هدف لليفربول في فبراير قائد ليفربول يتغزل في محمد صلاح لامبارد بعد خماسية توتنام: لعبنا كفريق اعتاد على الخسارة خارج أرضه دي بروين يدافع عن مانشستر يونايتد: لماذا يُقال إنهم استسلموا ضدنا؟