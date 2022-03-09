رومانو: جيرارد يرغب في استمرار كوتينيو بشكل دائم ولكن

الأربعاء، 09 مارس 2022 - 12:13

كتب : FilGoal

فيليبي كوتينيو - أستون فيلا × مانشستر يونايتد

يرغب ستيفن جيرارد في التعاقد مع لاعبه البرازيلي فيليبي كوتينيو بشكل دائم.

ويلعب كوتينيو معارا مع أستون فيلا قادما من برشلونة حتى نهاية الموسم الحالي.

كوتينيو شارك في 7 مباريات مع أستون فيلا حتى الآن، سجل خلالها ثلاثة أهداف وصنع ثلاثة آخرين.

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وبحسب فابريزيو رومانو صحفي سكاي سبورتس، فإن جيرارد سيحب الاحتفاظ بزميله السابق في ليفربول بعقد دائم.

ويرغب مجلس إدارة أستون فيلا في تأجيل القرار الأخير حتى مايو المقبل ولكنهم سعداء بمستواه.

ويوجد بند شراء في عقد كوتينيو بقيمة 40 مليون يورو.

ويرغب برشلونة في بيع اللاعب ولكنهم ينتظرون قرار أسون فيلا الأخير.

وانتقل كوتينيو إلى برشلونة في يناير 2018 ليشارك مع الفريق الكتالوني في 106 مباراة، سجل خلالها 25 هدفا وصنع 14 آخرين.

أستون فيلا الدوري الإنجليزي الدوري الإسباني ستيفن جيرارد
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