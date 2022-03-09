الأهلي يصل جوهانسبرج استعدادا لمواجهة صنداونز

وصلت بعثة الأهلي إلى مطار جوهانسبرج استعدادا لمواجهة صنداونز في دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

ويحل الأهلي ضيفا على صنداونز في الثالثة من عصر السبت ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وكانت بعثة الأهلي قد غادرت مساء أمس الثلاثاء عقب مواجهة بيراميدز مباشرة.

وتغلب الأهلي على بيراميدز بثلاثة أهداف دون مقابل ضمن مباريات الدوري المصري لينفرد بصدارة الترتيب.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في مجموعته بدوري أبطال إفريقيا برصيد 4 نقاط، بينما في الصدارة صنداونز بـ 7 نقاط.

وكان لقاء الذهاب بين الفريقين الذي أقيم على استاد القاهرة قد انتهى بفوز الفريق الجنوب إفريقي بهدف دون مقابل.

وأعلن الأهلي في وقت سابق تجديد تعاقده مع بيتسو موسيماني لمدة عامين قادمين. (طالع التفاصيل)

ووجه موسيماني رسالة لجماهير الأهلي قبل السفر إلى جنوب إفريقيا لمواجهة صنداونز. (طالع التفاصيل)

وجاءت قائمة الأهلي كالآتي:

المرمى: محمد الشناوي – علي لطفي – مصطفى شوبير

الدفاع: رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – أيمن أشرف – محمد عبد المنعم – محمد هاني – كريم فؤاد – محمود وحيد – علي معلول

الوسط: أليو ديانج – حمدي فتحي – عمرو السولية – أفشة – أحمد عبد القادر – محمد محمود – طاهر محمد – حسين الشحات – لويس ميكيسوني – بيرسي تاو

الهجوم: حسام حسن – محمد شريف

ويتواجد الأهلي في المركز الثاني للمجموعة برصيد 4 نقاط وهو نفس رصيد المريخ السوداني بفارق 3 نقاط عن صنداونز المتصدر.