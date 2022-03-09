دايلي ميل: إيفرتون مهدد بخصم نقاط في الدوري الإنجليزي

الأربعاء، 09 مارس 2022 - 11:15

كتب : FilGoal

ريتشارلسون إيفرتون

يستعد إيفرتون للتفاوض مع رابطة الدوري الإنجليزي بشأن حساباتهم المالية وسط مخاوف من أن يصبح أول ناد ينتهك قواعد الأرباح في الدوري.

وكشفت صحيفة "دايلي ميل" البريطانية أن إيفرتون سجل خسائر مجتمعة تزيد عن 260 مليون جنيه إسترليني بين عامي 2017 و2020.

وأوضح التقرير أن تلك الخسائر أكثر بـ 155 مليون إسترليني مما هو مسموح به على مدى ثلاث سنوات.

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ولم ينشر إيفرتون بعد حساباته لموسم الدوري الإنجليزي لموسم 2020 - 2021 ومن المتوقع أن تتضمن الحسابات خسارة أخرى تزيد عن 100 مليون إسترليني.

وحدد الدوري الإنجليزي موعدا نهائيا في وقت لاحق من الشهر الجاري لجميع الأندية لتقديم حسابات محدثة بالإضافة إلى التوقعات لبقية الموسم.

وأشار التقرير إلى أن إيفرتون معرض لخطر العثور على خرق للقواعد وهو ما دفعهم لتقديم التماس للدوري الإنجليزي للحصول على بدلات بسبب فيروس كورونا.

وكان الدوري الإنجليزي قد أوضح سابقا أنه سيسمح بما يسمى العناصر الإضافية بسبب كورونا، ولكن ليس لديهم معايير محددة لما تتضمنه مع تقييم كل مشاركة على أساس كل حالة على حدة.

وكشف التقرير أن العقوبة المتوقعة بسبب خرق القواعد تكون خصم نقاط من الفريق حال تم ثبوت ذلك.

ويصارع إيفرتون على المراكز المؤدية للهبوط إذ يحتل المركز السابع عشر برصيد 22 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن مراكز الهبوط.

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